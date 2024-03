Alvise Nodale, doppio concerto al Museo etnografico del Friuli

UDINE – Lunedì 1° aprile, al Museo etnografico del Friuli, a Udine, si terrà un doppio concerto del cantautore Alvise Nodale. Figura centrale della nuova scena musicale friulana, Nodale è l’erede della canzone d’autore che in Carnia – il territorio da cui proviene – vanta solide radici. Due i concerti previsti nella suggestiva cornice del Museo etnografico di via Grazzano a Udine: il primo set alle ore 10.15 e il secondo alle 15.45. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (consigliata la prenotazione: http://bit.ly/nodale). L’evento è organizzato dal Comune di Udine e dall’Associazione Culturale CulturArti in occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, con il contributo dell’ARLeF- Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e in collaborazione con i Civici Musei di Udine.

Il giovane cantautore carnico viene da un 2023 intenso e fortunato, che lo ha visto premiato dalla giuria della residenza per giovani cantautori “Mille anni al mondo, mille ancora” (Festival Frattempi) in Val Pesarina, acclamato dal pubblico del Festival Ferentino Acustica e ancora vincitore all’ Acoustic Guitar Village a Cremona del concorso New Sounds of Acoustic Music. In questo concerto mattutino, diviso in due set, proporrà al pubblico le sue canzoni più conosciute e alcune canzoni del nuovo album Gotes, realizzato dall’ A.C.CulturArti con la produzione artistica di Edoardo De Angelis, in uscita a giugno.