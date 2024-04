ROMA – In Italia, il divario di genere nel mondo del lavoro è ancora molto ampio. Le donne sono ancora sottorappresentate in alcuni settori, come quello delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in cui rientrano tra le principali e più promettenti professioni del futuro. Con l’obiettivo di colmare il divario di genere nel mondo del lavoro e di incoraggiare le ragazze a intraprendere percorsi di studio e professionali in linea con le loro aspirazioni, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Associazione Valore D hanno siglato un Protocollo d’intesa. La collaborazione si concretizzerà nella promozione dei progetti Inspiring Girls (IG) e Wanter, curati, ideati e promossi da Valore D ed entrambi destinati a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Valore D fornirà gratuitamente tutti i materiali e gli strumenti sviluppati nell’ambito dei progetti, offrirà supporto organizzativo agli istituti scolastici che si candideranno e invierà nelle scuole le role model che porteranno la loro testimonianza. I progetti IG e Wanter hanno già avuto un impatto positivo sulle migliaia di ragazze e ragazzi che vi hanno partecipato. L’ANCI si impegna così a divulgare i progetti IG e Wanter presso gli Enti Locali con il potenziale di coinvolgere quasi 8.000 Comuni in tutta Italia. Promuoverà inoltre la partecipazione degli istituti scolastici ai progetti e a diffondere iniziative congiunte nel quadro del Protocollo d’intesa attraverso campagne di sensibilizzazione e attività di formazione per docenti e personale scolastico. La collaborazione tra ANCI e Valore D rappresenta quindi un ulteriore passo importante nella lunga strada da percorrere per promuovere l’empowerment femminile e per costruire un futuro più equo e inclusivo per le ragazze e le donne del Paese, contrastando la discriminazione e valorizzando il talento femminile.

ANCI e Valore D insieme per l’empowerment femminile delle nuove generazioni

“Essere donna oggi significa lavorare, giorno dopo giorno, per cercare di restare in equilibrio sul sottile filo che unisce tutte le aree della vita. Essere donna significa non abbassare mai la guardia, ma farsi promotrici di due grandi processi che non possono e non devono mai fermarsi: da un lato quello dell’emancipazione, dall’altra quello dell’ottenimento di uguali diritti e doveri”, ha sottolineato la vicepresidente di Anci, delegata alla Pari opportunità e sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova. “La collaborazione tra ANCI e Valore D rappresenta, quindi, un ulteriore, importante passo avanti nella lunga strada da percorrere per promuovere l’empowerment femminile e per costruire un futuro più equo e inclusivo per le donne del nostro Paese, contrastando la discriminazione e gli stereotipi anche e soprattutto attraverso il pieno coinvolgimento di giovani ragazze e ragazzi nel processo di costruzione di consapevolezza del proprio talento”.

“La collaborazione con Anci rappresenta un passo importante nella collaborazione pubblico-privato per mobilitare le forze dei territori in uno sforzo concreto e congiunto per l’empowerment femminile”, ha dichiarato la Direttrice Generale di Valore D, Barbara Falcomer. “I progetti Inspiring Girls e Wanter offrono alle ragazze un’opportunità preziosa, unica per esplorare consapevolmente le proprie passioni e scoprire come poter sviluppare le relative competenze, con uno sguardo aperto su un futuro libero da pregiudizi e stereotipi di genere. Siamo entusiaste di questa collaborazione con l’ANCI, che ci permetterà di raggiungere un numero ancora maggiore di ragazze e ragazzi e di avere un impatto positivo sulle loro vite. Insieme, possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo per le donne del nostro Paese”, ha concluso Barbara Falcomer.