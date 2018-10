Finalmente quello che non c’era. Un preservativo che ha la capacità di lubrificarsi da solo durante il rapporto sessuale, aumentando notevolmente il piacere sessuale attraverso la stimolazione del condom stesso. Un prodotto inventato a vantaggio del piacere e del sesso sicuro. L’idea di ripresentare un vecchio articolo in una veste nuova è arrivata direttamente da uno studio condotto negli Stati Uniti. L’ associazione Bill e Melinda Gates Fondation infatti, ha pubblicato di recente sulle pagine del Royal Society Open Science guidato da Marl W. Grinstaff della University of Boston una ricerca condotta proprio sul particolare oggetto.

Il prototipo

La rivista : The Guardian ha riferito di recente, che il nuovo preservativo potrebbe arrivare nei mercati di tutto il mondo entro un paio d’anni. Al momento, i ricercatori però hanno solo realizzato un prototipo della versione innovativa, che ha la capacità una volta entrato in contatto con soluzioni acquose e fluidi biologici di diventare più liscio. Il metodo hanno spiegato gli scienziati è quello di avere rivestito il materiale in lattice con alcuni polimeri idrofili (cioè amanti dell’acqua) fissati tramite anche esposizione ai raggi ultravioletti, intrappolano direttamente le piccole particelle di H02. Dopo avere realizzato il primo modello con elementi utilizzati per la creazioni di dispositivi medici, hanno collaudato il nuovo preservativo con numerosi test per valutare la resistenza e l’efficienza del prodotto stesso. Il manufatto è risultato in questo modo più duraturo alle frizioni e alle spinte durante il rapporto di quanto non lo fosse un preservativo normalmente lubrificato.

Perché un preservativo che si lubrifica da solo

La percezione innovativa di un condom auto – lubrificato che rimanesse scivoloso nel tempo è stata vista come un incentivo maggiore al loro utilizzo. I ricercatori hanno messo in evidenza che lo scopo di tale invenzione era quello di permettere di aumentare l’uso stesso del preservativo in generale. Migliorare quindi il materiale in lattice, che con un elevata frizione durante il rapporto sessuale può causare microtraumi alle mucose, esponendo il preservativo stesso alla rottura. In genere i lubrificanti aggiunti ai materiali in lattice hanno sopperito sempre a questa necessita . Il nuovo prodotto invece dovrebbe risolvere qualunque problema.



