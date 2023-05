Audace Cerignola-Juve Stabia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere playoff Serie C

Condividi su:





Domani sera, alle ore 20.30, allo stadio “Monterisi”, si disputerà il match Audace Cerignola-Juve Stabia, valido per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone C). Prima di scoprire dove vedere Virtus Verona-Novara in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L’Audace Cerignola ha concluso la stagione regolare al 5° posto con 60 punti (16 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte). I campani, invece, sono arrivati decimi con 46 punti (12 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte). Le due squadre si sono affrontate nell’ultimo turno di campionato con il match che si è giocato al “Menti” di Castellamare di Stabia e si è concluso sul punteggio di 2-2. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Audace Cerignola-Juve Stabia sarà diretta da Mario Perri di Roma 1, coaudiuvato da Veronica Vettorel di Latina e Davide Conti di Seregno. Il quarto uomo sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Juve Stabia

AUDACE CERIGNOLA (3-4-3): Saracco; Ligi, Allegrini, Capomaggio; Russo, Coccia, Bianco, Sainz-Maza; D’Andrea, Malcore, Langella.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Vimercati, Caldore, Dell’Orfanello; Gerbo, Altobelli, Scaccabarozzi; Silipo, Pandolfi, Ricci.

Dove vedere Audace Cerignola-Juve Stabia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Audace Cerignola-Juve Stabia, valido per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone C), non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.

Il match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN con Eleven Sports che dal mese di gennaio arricchirà l’offerta della piattaforma in streaming. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

