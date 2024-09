Bada punge la Roma: “Il raccomandato Zazzaroni continua a voler assomigliare all’organo ufficiale dei giallorossi. Oggi è…”

Il giornalista e tifoso della Lazio, Rodolfo Bada, sul suo profilo Facebook, ha criticato duramente il direttore del quotidiano “Il Corriere dello Sport“, Ivan Zazzaroni reo secondo lui di essere troppo di parte a favore della Roma, mettendolo a paragone con il collega (simpatizzante biancoceleste), Alessandro Vocalelli, che è stato direttore del giornale romano (dal 2003 al 2012) e dove vendeva molte più copie. Di seguito vi riportiamo le sue parole a riguardo.

Il raccomandato Zazzaroni diventa direttore del Corriere dello sport nel 2018. Il suo precedessore, Alessandro Vocalelli, simpatizzante biancoceleste, grande giornalista con una lunga gavetta alle spalle, gli ha lasciato in eredità un quotidiano che nel 2017 vendeva quasi 91 mila copie. Oggi è grasso che cola se arriva a 40 mila e rotte. In meno di sei anni ha fatto perdere 50 mila copie al giorno al proprio editore. E se continua a voler assomigliare a tutti i costi all’organo ufficiale dei giallorossi… Per Ivan “balla coi lupi” Zazzaroni le cose non si mettono bene”.