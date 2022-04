Bari-Palermo, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Domenica 24 aprile, alle ore 17.30, allo stadio “San Nicola”, il Bari di Michele Mignani ospiterà il Palermo di Silvio Baldini, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Bari-Palermo in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre.

Il Bari, già promosso in Serie B, comanda il girone C con 75 punti (22 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dal pareggio dello “Iacovone” contro il Taranto per 0-0. Il Palermo, invece, è terzo con 63 punti (17 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte) e nel turno precedente ha riposato per l’esclusione dal campionato del Catania. I rosanero sono qualificati matematicamente per i playoff ma inseguono il secondo posto in classifica, distante un solo punto ed occupato da Avellino e Catanzaro.

Bari-Palermo sarà diretta da Francesco Luciani di Roma 1, coaudiuvato da Roberto Terenzio di Cosenza e Francesco Ciancaglini di Vasto. Il quarto uomo sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo.

Le probabili formazioni di Bari-Palermo

BARI (4-3-1-2): Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Paponi. All. Mignani.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Fella, Floriano; Brunori. All. Baldini.

Dove vedere Bari-Palermo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Bari-Palermo, valido per la 38.a ed ultima giornata del girone C del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.