Baustelle tornano in tour e pubblicano il nuovo singolo: “Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll”

I Baustelle tornano col nuovo singolo. A 5 anni di distanza dall’album L’amore e la violenza vol.2 la band toscana torna con un nuovo singolo dal titolo Contro il mondo. A fine novembre il gruppo ha anche annunciato le date del tour italiano, andate sold out in poche settimane. Un ritorno molto atteso da parte dei fan. E in primavera potrebbe anche arrivare il nuovo album in studio.

Il nuovo singolo “Contro il mondo”

“CONTRO IL MONDO” è un brano scritto da Francesco Bianconi che conferma la genialità dell’intuizione dei Baustelle di guardare al passato come una risorsa e senza nostalgia. La band torna con un singolo in cui tradizione e azzardo si mischiano, dando prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. In “CONTRO IL MONDO” la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò, in pieno stile BAUSTELLE.

La band dichiara:

“Dove eravamo rimasti? Quanto tempo è passato? Chi sperava che saremmo migliorati ovviamente si sbagliava. Si continua piuttosto a vivere, con la ferocia di sempre e musica nuova. Questa canzone si chiama Contro il mondo: è una storiella, un film, una parabola, un grido, basso-rullante-chitarra elettrica, gomma da masticare. Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll. Maneggiate con cura”.

Il ritorno in tour dei Baustelle

Il nuovo album potrebbe arrivare nei negozi entro la prossima primavera, giusto in tempo per la partenza del tour, ma finora non ci sono certezze. La formazione dei Baustelle è composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi nel 2023 si prepara a tornare live con un tour tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Con l’aggiunta di due nuove date a Bologna e un nuovo live a Milano, sono otto i concerti sold out che porteranno i Baustelle nei più prestigiosi club d’Italia nel 2023, per un viaggio musicale nel repertorio di questo gruppo che ha sempre attirato l’attenzione di pubblico e critica.