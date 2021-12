ROMA – Calabria in zona gialla. Dopo Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano, da oggi anche questa regione del sud cambia colore, e a partire da lunedì 20 dicembre anche altri territori rischiano di cambiare fascia. Sono quasi tremila i positivi registrati nelle ultime 24 ore. Anche il Veneto rischia di passare in zona gialla, come anticipato dal governatore Luca Zaia:

“Siamo appesi al dato di occupazione dell’area medica, e penso che il bollettino di venerdì sarà da zona gialla. Non dico che dobbiamo diventare zona gialla, ma di questo passo, il Veneto sarà in giallo da lunedì”.

Calabria in zona gialla, la situazione aggiornata

Poi Zaia ha aggiunto: “Siamo in una tipica fase acuta e non vi è sentore di una inversione di tendenza. A oggi non abbiamo proiezioni di zona rossa. Se il problema è quello delle vacanze natalizie, prenotate senza problemi. Il Natale sarà giallo e lo sarà anche Capodanno, poi se continua a crescere sarà arancione. Al momento non c’è nessuna previsione del genere, ma bisogna lavorare tutti con attenzione e prevenzione”.

E ancora: “Sono il primo a difendere le tradizioni, ma il rischio di assembramenti senza protezioni e mascherine è reale, siamo in fase di pandemia”, ha concluso Zaia.