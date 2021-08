Calciomercato Serie C: ecco tutte le operazioni ufficiali

La stagione 2021-22 di Serie C è ormai alle porte visto che nel prossimo weekend si comincerà a giocare in Coppa Italia, antipasto dell’ultimo weekend di agosto, quando partirà il campionato, che vedrà al via sessanta squadre divisi in tre gironi.

Qui di seguito ecco tutto le operazione in entrata e in uscita dei club partecipanti alla terza serie, ricordando che il calciomercato chiuderà i battenti ufficialmente martedì 31 agosto alle ore 23.

Serie C, le operazioni ufficiali

ACR Messina:

Acquisti: Amara Konate (Perugia), Andrea Adorante (Parma), Marcin Lewandowski (Teramo), Gabriele Morelli (svincolato), Gian Marco Distefano (Paternò), Antonino Fusco (svincolato), Ibourahima Balde (Sampdoria), Daniele Sarzi Puttini (Ascoli), Lamine Fofana (svincolato), Tommaso Busatto (Vicenza), Nicholas Fantoni (ACR Messina), Raffaele Russo (Napoli), Filippo Damian (Ternana)

Cessioni: Paolo Giofré (Turris)

AlbinoLeffe:

Acquisti: Andrea Pagno (Ponte San Pietro), Stefano Marchetti (svincolato), Amedeo Poletti (Juventus), Mirko Saltarelli (svincolato)

Cessioni: Davide Mondonico (Crotone), Simone Canestrelli (Empoli)

Ancona-Matelica:

Acquisti: Salvatore Papa (svincolato), Filippo Berardi (svincolato), Michael D’Eramo (Vis Pesaro), Luca Iotti (Feralpisalò), Andrea Delcarro (svincolato), Alessandro Faggioli (Calstelnuovo Vomano), Alex Rolfini (Legnago), Alessandro Bianconi (svincolato), Edoardo Iannoni (svincolato), Lorenzo Masetti (Pisa), Nicola Boscolo Bisto (svincolato), Marcello Sereni (svincolato), Ferdinando Del Sole (Juventus U23), Michele Avella (svincolato), Tommaso Farabegoli (Sampdoria)

Cessioni: Emilio Volpicelli (Viterbese), Davide Balestrero (FeralpiSalò), Vito Leonetti (Turris), Riccardo Calcagni (Viterbese)

Avellino:

Acquisti: Alessandro Mastalli (svincolato), Andrea Sbraga (svincolato), Daniele Mignanelli (Modena), Gennaro Scognamiglio (Pescara), Antonio Matera (svincolato), Antonio Messina (svincolato), Mamadou Kanoute (Palermo)

Cessioni: Giuliano Laezza (risoluzione), Emanuele Pio Adamo (Monterosi), Gabriele Rocchi (svincolato), Sabino Pellecchia (Paganese)

Bari:

Acquisti: Andrea D’Errico (svincolato), Walid Cheddira (Parma), Francesco Belli (Pisa), Antonio Mazzotta (svincolato), Ruben Botta (svincolato)

Cessioni: Tommaso D’Orazio (Ascoli), Matteo Ciofani (Modena), Niccolò Romero (Potenza), Samuele Neglia (Reggiana), Filippo Berra (Pisa), Luca Liso (Gravina), Cosimo Nannini (Lucchese), Francesco Corsinelli (Lucchese), Gianluca Stasi (Picerno)

Campobasso:

Acquisti: Michael Liguori (Notaresco), Emanuele Zamarion (Gubbio), Davide Di Francesco (Ascoli), Giacomo Parigi (svincolato), Michele Emmausso (Lecco), Federico Nacci (Portici), Stefano Coco (Pro Sesto)

Cessioni:

Carrarese:

Acquisti: Antonio Marino (Venezia), Simone Barone (Turris), Antonio Energe (Afragolese), Simone Bramante (Borgosesia), Thomas Battistella (Udinese), Alessio Girgi (Atalanta), Elia Galligani (svincolato), Andrea Mazzarani (svincolato), Sergio Kalaj (Lazio), Thomas Vettorel (Frosinone), Matteo Figoli (Spezia)

Cessioni: Giuseppe Caccavallo (risoluzione)

Catania:

Acquisti: Giuseppe Stancampiano (Livorno), Michele Truppo (svincolato), Andrea Sala (svincolato), Tommaso Ceccarelli (svincolato), Simone Russini (svcincolato), Juan Cruz Monteagudo (svincolato), Felipe Estrella Galeazzi (Genoa), Alessandro Provenzano (Imolese), Riccardo Cataldi (svincolato), Gabriel Bianco (svincolato), Luca Ercolani (svincolato)

Cessioni: Kalifa Manneh (Perugia), Tommaso Silvestri (Modena)

Catanzaro:

Acquisti: Alberto Tentardini (svincolato), Francesco Bombagi (svincolato), Nana Welbekc Maseko Addo (svincolato), Simone De Santis (svincolato), Riccardo Gatti (Reggiana), Jari Vandeputte (Vicenza), Federico Vazquez (Virtus Francavilla), Gabriele Rolando (Reggina), Enrico Berazotti (svincolato), Stefano Scognamillo (Alessandria), Antonio Cinelli (Vicenza), Pasqualino Ortisi (Lecce), Pietro Cianci (Sassuolo)

Cessioni: Samuele Parlati (Monterosi), Serafino Iannì (Casarano), Luca Baldassin (Renate), Doudou Mangni (Gubbio), Matteo Di Piazza (risoluzione)

Cesena:

Acquisti: Carlo Ilari (Teramo), Giovanni Nannelli (svincolato), Andrea Adamoli (Empoli), Antonio Candela (Genoa), Riccardo Tonin (Milan)

Cessioni: Michele Collocolo (Ascoli), Davide Petermann (Foggia), Francesco Campagna (risoluzione)

FeralpiSalò:

Acquisti: Davide Di Molfetta (Mantova), Davide Balestrero (Ancona-Matelica), Mattia Corradi (Modena), Emanuele Suagher (Ternana), Giorgio Brogni (Atalanta), Federico Bergonzi (Atalanta), Ludovico Gelmi (Atalanta), Loris Damonte (svincolato), Niccolò Corrado (Inter), Daniele Marchesan (svincolato), Emmanuele Salines (svincolato)

Cessioni: Victor De Lucia (Frosinone), Fabio Scarsella (Modena), Alberto Spagnoli (Modena), Luca Iotti (Ancona-Matelica)

Fermana:

Acquisti: Kingsley Boateng (Ternana), Gianluca Bugaro (svincolato), Don Bolsius (Den Bosch), Ettore Marchi (Vis Pesaro), Simone Moschin (Pro Vercelli), Francesco Nardella (svincolato), Elia Tantalocchi (Sampdoria), Manuel Alagna (svincolato), Samuele Lovaglio (Torino)

Cessioni: Tommy Maistrello (Renate), Marco Manetta (Vis Pesaro), Ilario Iotti (Pro Vercelli)

Fidelis Andria:

Acquisti: Nicolas Bubas (Juve Stabia), Angelo Bonavolontá (Paganese), Danilo Gaeta (Paganese)

Cessioni:

Fiorenzuola:

Acquisti: Federico Danovaro (svincolato), Blue Mamona (Cremonese), Elia Giani (Pisa), Claudio Maffei (Pisa), Christian Tommasini (Pisa), Nicolò Bruschi (Pisa), Alessandro Godano (svincolato),Tommaso Cavalli (Atalanta), Christian Dimarco (Inter), Riccardo Palmieri (svincolato), Mattia Fiorini (Fiorentina), Fabio Varoli (svincolato)

Cessioni:

Foggia:

Acquisti: Merkaj Olger (svincolato), Fabrizio Alastra (Parma), Davide Petermann (Cesena), Pietro Martino (Clodiense), Davide Merola (Empoli), Alexis Ferrante (Ternana), Michele Rocca (svincolato), Alessandro Garattoni (Juve Stabia), Manuel Nicoletti (Monopoli), Toni Markic (svincolato), Sergio Maselli (Lecce), Marco Ballarini (Udinese), Davide Di Pasquale (svincolato), Andrea Gallo (svincolato), Domingo Dalmasso (svincolato), Domenico Girasole svincolato), Vittorio Vigolo (svincolato) e Filippo Tuzzo (svincolato).

Cessioni: Stefano Salvi (Legnago), Federico Gentile (svincolato)

Giana Erminio:

Acquisti: Niccolò Corti (Castellanzese), Antonio Magli (svincolato), Riccardo Vono (svincolato), Christian Acella (Cremonese), Nicolò Casagrande (Trastevere), Simone Ferrari (Brescia), Giulio Magri (Brescia), Riccardo Cazzola (svincolato), Lorenzo Avogadri (Atalanta), Lorenzo Caferri (Tritium), Andrea Tremolada (svincolato), Marco Carminati (svincolato), Federico Gulinelli (Modena), Claudio Messaggi (svincolato)

Cessioni: Alessandro Marcandalli (Genoa), Vincent De Maria (Taranto), Simone Greselin (svincolato)

Grosseto:

Acquisti: Federico Marigosu (Cagliari), Filippo Serena (Venezia), Davide Arras (svincolato), Giacomo Siniega (Empoli), Matteo Salvi (Atalanta), Francesco Semeraro (Ascoli), Enrico Biancon (Padova), Federico Artioli (Sassuolo), Simone Dell’Agnello (svincolato)

Cessioni: Mattia Polidori (Vibonese), Alessandro Sersanti (Juventus U23)

Gubbio:

Acquisti: Andrea Cittadino (svincolato), Giuseppe Aurelio (Sassuolo), Alessandro Arena (FC Messina), Samuele Francesco Spalluto (Fiorentina), Felice D’Amico (Sampdoria), Alex Redolfi (svincolato), Felice D’Amico (Sampdoria), Nicolò Francofonte (Sampdoria), Doudou Mangni (Catanzaro), Danilo Bulevardi (svincolato), Tommaso Fantacci (Empoli)

Cessioni: Maximilliano Uggè (Levadia), Linas Megelaitis (svincolato), Juanito Gomez (svincolato), Emanuele Zamarion (Campobasso), Tommaso Cucchietti (Lucchese)

Imolese:

Acquisti: Leonardo Benedetti (Sampdoria), Edoardo Vona (svincolato), Riccardo Boscolo Chio (Inter), Pasquale De Sarlo (svincolato)

Cessioni: Alessandro Polidori (Monterosi), Alessandro Provenzano (Catania), Alessandro Masala (risoluzione)

Juventus U23:

Acquisti: Nicolò Cudrig (Monaco), Alessandro Sersanti (Grosseto), Fabrizio Poli (Virtus Entella), Emanuele Zuelli (svincolato)

Cessioni: Lucas Rosa (R. Valladolid), Nikolai Baden Frederiksen (Vitesse), Idrissa Toure (Pisa), Pietro Beruatto (Pisa), Riccardo Capellini (Mirandes), Paolo Gozzi (Fuenlabrada), Ferdinando Del Sole (Ancona-Matelica), Matteo Brunori (Palermo), Felix Correia (Parma)

Juve Stabia:

Acquisti: Edoardo Sarri (svincolato), Francesco Donati (Empoli), Matteo Stoppa (Sampdoria), Daniele Altobelli (svincolato), Davide Cinaglia (svincolato),Victor Walker Varas Gomez (svincolato), Alessandro Garattoni (Foggia), Nicolás Adrián Schiavi (svincolato), Giuseppe Panico (svincolato)

Cessioni: Alessandro Marotta (svincolato), Matteo Esposito (Sampdoria), Nicolas Bubas (Fidelis Andria)

Latina:

Acquisti: Andrea Tessiore (Sampdoria), Andrea Marcucci (svincolato), Andrea Zini (Pianese), Alessandro Celli (Pescara), Giuseppe Nicolao (svincolato), Stefano Amadio (svincolato), Alessandro Rossi (Arzachena), Filippo Mascia (Torres), Emanuel Ercolano (Sampdoria)

Cessioni:

Lecco:

Acquisti: Nicolò Buso (Sestri Levante), Patrick Enrici (svincolato), Matteo Battistini (Piacenza), Erald Lakti (Fiorentina), Marco Pissardo (svincolato), Antonio Reda (Atalanta), Tomi Petrovic (Entella), Leonardo Bia (Cremonese), Patrizio Masini (Cremonese), Erdis Kraja (Atalanta), Mattia Tordini (svincolato), Khadim Ndiaye (Atalanta), Eyob Zambataro (Atalanta)

Cessioni: Alexandros Safarikas (Chiasso), Riccardo Capogna (Pro Sesto), Cristian Cauz (Reggiana), Michele Emmausso (Campobasso)

Legnago:

Acquisti: Cesare Ambrosini (Como), Edoardo Corvi (Parma), Juanito Gomez (svincolato), Gianluca Contini (Cagliari), Matteo Calamai (svincolato), Enrico Rossi (Vicenza), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Stefano Salvi (Foggia), Mattia Pitzalis (svincolato), Daniele Olivieri (Ascoli), Manuel Ricciardi (Ascoli), Nicolò Milani (Atalanta), Vincenzo Venturino Muteba (svincolato)

Cessioni: Armando Perna (ritiro), Alex Rolfini (Ancona-Matelica), Riccardo Nava (Piacenza) , Simone Mazzali (Adriese), Lorenzo Ranelli (Svincolato)

Lucchese:

Acquisti: Mauro Semprini (Pontedera), Lorenzo Babbi (Atalanta), Tommaso Cucchietti (Gubbio), Federico Papini (svincolato), Marco Bellich (svincolato), Francesco Corsinelli (Bari), Cosimo Nannini (Bari), Nicholas Bensaja (svincolato), Gabriele Gibilterra (svincolato), Skaka Mawuli Eklu (svincolato), Marco Frigerio (Milan), Sergio Yakubiv (Crotone), Nicola Nanni (Crotone), Elia Visconti (Bologna), Matteo Bachini (svincolato), Daniel Dumbravanu (Genoa), Andrea Plai (Chions)

Cessioni:

Mantova:

Acquisti: Pietro Messori (svincolato), Darrel Emoshogue Agbugui (Hellas Verona), Matteo Pedrini (Atalanta), Lorenzo Bertini (Hellas Verona), Emilio Marinaro (svincolato), Alessandro Pilati (Sassuolo), Rosario Bucolo (svincolato)

Cessioni:Davide Di Molfetta (Feralpisalò)

Modena:

Acquisti: Matteo Ciofani (Bari), Francesco Renzetti (ChievoVerona), Riccardo Baroni (svincolato), Fabio Scarsella (FeralpiSalò), Paulo Azzi (Lecco), Alberto Spagnoli (FeralpiSalò), Alessandro Marotta (svincolato), Jacopo Nelli (Seravezza), Manuel Di Paola (Vis Pesaro), Mattia Minesso (Pisa), Tommaso Maggioni (Arezzo), Nicholas Bonfanti (Inter), Nicola Mosti (Monza), Roberto Ogunseye (Cittadella), Fabio Ponsi (Fiorentina), Tommaso Silvestri (Catania), Federico Gulinelli (svincolato), Riccardo Maria D’Antoni (Vado), Fabio Abiuso (Inter)

Cessioni: Mattia Corradi (FeralpiSalò), Daniele Mignanelli (Avellino), Federico Gulinelli (Giana Erminio), Fabio Abiuso (Inter), Luca Milesi (Siena)

Monopoli:

Acquisti: Orlando Viteritti (Potenza), Andrea Bussaglia (svincolato), Leonardo Loria (Pisa), Mattia Novella (Lazio), Christian Langella (Pisa), Biagio Morrone (Lazio), Gennaro Borrelli (Pescara)

Cessioni: Luigi Samele (Sassuolo), Manuel Nicoletti (Foggia)

Monterosi:

Acquisti: Emanuele Pio Adamo (Avellino), Giuseppe Marcianò (Frosinone), Pierluca Luciani (Frosinone), Mattia Tonetto (Frosinone), Francesco Verde (svincolato), Andrea De Angelis (svincolato), Marco Alia (Lazio), Lorenzo Borri (svincolato), Alessandro Polidori (Imolese), Samuele Parlati (Catanzaro), Daniele Ferri Marini (svincolato), Simone Franchini (Padova)

Cessioni:

Montevarchi:

Acquisti: Diego Gambale (svincolato), Francesco Barranca (svincolato), Alberto Lunghi (Perugia), Guglielmo Mignani (svincolato), Gianluca Bassano (Cittadella), Alessandro Mercati (Sassuolo), Rocco Casiello (svincolato)

Cessioni:

Olbia:

Acquisti: Christian Travaglini (Caronnese), Giuseppe Pinna (svincolato), Luca Palesi (Pro Sesto), Christophe Renault (svincolato), Giuseppe Ciocci (Cagliari), Salvatore Boccia (Cagliari), Nunzio Lella (Cagliari), Luca Chierico (Genoa)

Cessioni: Valerio Secci (Cagliari), Nicholas Pennington (Wellington Phoenix Football Club)

Palermo:

Acquisti: Maxime Giron (svincolato), Alessio Buttaro (Roma), Samuele Massolo (svincolato), Edoardo Soleri (Padova), Giuseppe Fella (Salernitana), Matteo Brunori (Juventus U23), Jacopo Dall’Oglio (svincolato)

Cessioni: Mario Alberto Santana (ritiro), Malaury Martin (svincolato), Lorenzo Lucca (Pisa), Andrea Saraniti (risoluzione), Frank Kanoute (Avellino)

Padova:

Acquisti: Saber Hraiech (Carpi), Tommaso Biasci (Carpi), Cosimo Chiricò (Ascoli), Niko Kirwan (svincolato), Andrea Settembrini (svincolato), Felipe Curcio (Salernitana)

Cessioni: Davide Marcandella (Vis Pesaro), Enrico Biancon (Grosseto), Simone Franchini (Monterosi)

Paganese:

Acquisti: Aly Nader (svincolato), Giovanni Midolo (Sassuolo), Leandro Vitiello (Vibonese), Giovanni Volpicelli (Benevento), Edoardo Scanagatta (Atalanta), Sabino Pellecchia (Avellino), Francesco Perlingieri (Benevento), Christian Sussi (Pisa), Luigi Castaldo (svincolato), Davide Manarelli (Renate). Raffaele Schiavi (svincolato)

Cessioni: Daniel Onescu (risoluzione), Giovanni Midolo (risoluzione), Angelo Bonavolontá (Fidelis Andria), Danilo Gaeta (Fidelis Andria)

Pergolettese:

Acquisti: Mariano Arini (svincolato), Alessandro Lambrughi (Triestina), Nicolò Verzeni (Brescia), Hide Vitalucci (Frosinone), Cesare Galeotti (SPAL), Rosario Cancello (svincolato), Guiu Vilanova Bernat (Gimnástic de Tarragona), Fausto Perseu (Cremonese)

Cessioni: Aboubacar Bakayoko (svincolato), Hicham Kanis (svincolato)

Pescara:

Acquisti: Michael De Marchi (svincolato), Davide Zappella (Empoli), Julian Illanes (Fiorentina), Eugenio D’Ursi (Napoli), Franco Ferrari (Napoli), Alessio Rasi (svincolato), Tommaso Cancellotti (Perugia), Guido Marilungo (Ternana), Paolo Frascatore (Ternana), Gianmarco Ingrosso (Pisa), Raffaele Di Gennaro (svincolato)

Cessioni: Luca Crecco (Vicenza), Gennaro Scognamiglio (Avellino), Cristian Bunino (Pro Vercelli), Frederik Sorensen (Ternana), Vincenzo Fiorillo (Salernitana), Edgar Elizalde (Peñarol), Gennaro Borrelli (Monopoli), Alessandro Celli (Latina), Assan Seck (Pisa)

Piacenza:

Acquisti: Tino Parisi (svincolato), Paolo Marchi (Reggina), Edgaras Dubickas (Lecce), Riccardo Nava (Legnano), Cristian Spini (svincolato), Riccardo Burgio (Atalanta), Yusupha Bobb (svincolato), Roberto Codromaz (svincolato), Antony Angileri (Sampdoria), Nicolò Armini (Lazio), Kevin Gissi (Tecnico Universitario)

Cessioni: Alessandro De Respinis (svincolato), Gianluca Nicco (Pro Patria), Matteo Battistini (Lecco), Roberto Saputo (risoluzione), Francesco Maio (risoluzione)

Picerno:

Acquisti: Ruben Garcia Rodriguez (Lavello), Salvatore Micillo (svincolato), Pietro Terranova (svincolato), Manuel Ferrani (Vis Pesaro), Gabriele Pagliai (svincolato), Antonio De Cristofaro (Audace Cerignola), Ciro De Franco (Cavese), Carmine Setola (svincolato), Mirko Albertazzi (svincolato), Eduardo Alcides Dias (Inter), Rodrigo De Ciancio (svincolato), Emilio Vanacore (Ravenna)

Cessioni:

Pistoiese:

Acquisti:

Cessioni:

Pontedera:

Acquisti: Cristian Mutton (Pro Sesto), Aboubacar Bakayoko (svincolato), Marcos Espeche (Reggiana), Cristian Shiba (Sassuolo), Simone Magnaghi (Pordenone), Alex Sposito (Empoli), Francesco D’Antonio (Real Giulianova), Andrea Marianelli (Spezia), Emanuele Matteucci (Empoli), Andrea Mattioli (Sassuolo), Lorenzo Santarelli (svincolato)

Cessioni: Luca Piana (Potenza), Michele Bruzzo (Potenza), Riccardo Scarpa (Vicenza), Mauro Semprini (Lucchese)

Potenza:

Acquisti: Niccolò Romero (Bari), Nicola Zagaria (svincolato), Luca Piana (svincolato) Luca Piana (Pontedera), Michele Bruzzo (Potendera), Lorenzo Vecchi (Frosinone), Federico Zenuni (svincolato), Pablo Banegas (Notaresco)

Cessioni: Orlando Viteritti (Monopoli)

Pro Patria:

Acquisti: Gianluca Nicco (Piacenza), Leonardo Stanzani (Bologna), Moris Sportelli (svincolato), Davide Castelli (Genoa), Franco Vezzoni (Inter), Niccolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Piu (svincolato), Elia Caprile (Leeds)

Cessioni: Niccolò Cottarelli (svincolato), Giorgio Spizzichino (svincolato), Federico Gatti (Frosinone)

Pro Sesto:

Acquisti: Riccardo Capogna (Lecco), Daniele Buongiorno (svincolato), Alessandro Capelli (svincolato), Daniele Grandi (svincolato), Manuel Marzupio (svincolato), Fabio Della Giovanna (svincolato), Michael Brentan (Sampdoria), Mattia Lucarelli (Ternana), Federico Mazzarani (Ternana), Jacopo Gianelli (Inter), Fabrizio Bagheria (Inter), Federico Mazzarani (Ternana), Moussa Kone (Parma), Francesco Cerretelli (Cremonese)

Cessioni: Cristian Mutton (Pontedera), Luca Palesi (Olbia), Stefano Coco (Campobasso)

Pro Vercelli:

Acquisti: Francesco Rodio (Crotone), Manuel Gasparini (Udinese), Ilario Iotti (Fermana), Cristian Bunino (Pescara), Andrea Cristini (svincolato)

Cessioni: Gianluca Saro (Crotone), Tommaso Nobile (rescissione), Simone Moschin (Fermana)

Reggiana:

Acquisti: Davide Guglielmotti (svincolato), Alessio Luciani (Arezzo), Alessandro Marconi (Inter), Agostino Camigliano (svincolato), Sergio Contessa (svincolato), Daniele Sorrentino (Lornano Badesse), Samuele Neglia (Bari), Giuliano Laezza (svincolato), Mattia Muroni (svincolato), Cristian Cauz (Lecco), Marco Rosafio (svincolato)

Cessioni: Marcos Espeche (Pontedera), Andrea Costa (ritiro), Luca Germoni (svincolato), Eloge Yao (svincolato), Bright Gyamfi (svincolato), Niko Kirwan (svincolato), Davide Voltan (SudTirol), Riccardo Gatti (Catanzaro)

Renate:

Acquisti: Tommy Maistrello (Fermana), Gregorio Morachioli (Spezia), Manuel Ferrini (svincolato), Davide Manarelli (Sassuolo), Federico Ermacora (Udinese), Leonardo Moleri (Milan), Gian Marco Crespi (Crotone), Luca Baldassin (Catanzaro), Enrico Celeghin (Como), Luigi Sarli (AJ Fano), Gabriele Cugola (Inter), Giacomo Drago (svincolato), Simone Rossetti (svincolato)

Cessioni: Elvis Kabashi (Como), Davide Manarelli (Paganese)

Seregno:

Acquisti: Ermanno Fumagalli (svincolato), Daniele Solcia (Atalanta), Andrea Gemignani (svincolato), Silvano Raggio Garibaldi (svincolato), Harvey William Saint Clair (Venezia), Iacopo Cernigoi (Salernitana), Matteo Cortesi (svincolato), Gaetano Vitale (Salernitana), Stefano Pani (Lecce), Gioacchino Galeotafiore (Salernitana), Federico Gentile (svincolato), Lorenzo Valeau (Roma)

Cessioni:

Siena:

Acquisti: Nacho Varela (svincolato), Ivan Lanni (svincolato), Niccolò Marcellusi (svincolato), Cassio Cardoselli (Entella), Luca Milesi (Modena)

Cessioni: Davide Ludovici (non confermato), Massimiliano Mignogna (non confermato), Nicola Torchio (non confermato), Alessandro Peroni (non confermato), Giuseppe D’Iglio (non confermato), Federico Botti (svincolato)

SudTirol:

Acquisti: Filippo De Col (Virtus Entella), Davide Voltan (Reggiana), Giovanni Zaro (svincolato), Leonardo Candellone (Napoli), Gabriel Meli (Empoli), Marco Moscati (svincolato)

Cessioni:

Taranto:

Acquisti: Lorenzo Longo (svincolato), Giuseppe Faiello (svincolato), Andrea Loliva (svincolato), Niccolò Ghisleni (Atalanta), Francesco Benassai (svincolato), Jonathan Italeng (Atalanta), Matteo Tomassini (Roma), Antonio Granata (svincolato), Valerio Labriola (Napoli), Andrea Saraniti (svincolato), Niccolò Chiorra (Empoli), Vincent De Maria (Giana Erminio), Marco Civilleri (Licata), Franco Bellocq (svincolato)

Cessioni:

Teramo:

Acquisti: Nigel Kyerematengri (svincolato), Marco Cuccurullo (Benevento), Francesco Rillo (Benevento), Cristian Hadziosmanovic (Sampdoria), Marco Fiorani (Ascoli), Andrea Tozzo (Ternana), Manuele Malotti (svincolato)

Cessioni: Andrea D’Aniello (Cagliari), Carlo Ilari (Cesena), Marcin Lewandowski (ACR Messina), Ahmed Mejri (svincolato), Simone Santoro (Perugia), Salim Diakite (Ternana), Pietro Cianci (Sassuolo)

Trento:

Acquisti: Riccardo Barbuti (svincolato), Vincenzo Ferrara (svincolato), Mattia Chiesa (Hellas Verona), Matteo Chinellato (svincolato), Filippo Carini (svincolato), Niccolò Bigica (svincolato), Dion Ruffo Luci (Bologna)

Cessioni:

Triestina:

Acquisti: Alessandro Coppola (Olhanense), Miguel Angel Martinez (svincolato), Massimo Volta (svincolato), Giuseppe De Luca (svincolato)

Cessioni: Davis Mensah (Pordenone)

Turris:

Acquisti: Vito Leonetti (Ancona-Matelica), Salvatore Longo (Fiorentina), Christian Nunziante (svincolato), Mickael Varutti (svincolato), Enrico Zanoni (Atalanta), Giuseppe Iglio (svincolato), Matteo Lucarelli (Parma), Stefano Palmucci (Parma), Fabian Pavone (Parma), Pietro Perina (Vicenza), Paolo Giofré (Acr Messina)

Cessioni: Simone Barone (Carrarese), Flavio Lonoce (risoluzione), Franco Da Dalt (risoluzione)

Vibonese:

Acquisti: Mattia Polidori (Grosseto), Paolo Grillo (Cittadella), Mamadou Bara Ngom (Folgore Caratese), Giovanni Mauceri (Acireale), Mattia Persano (svincolato), Yuri Senesi (svincolato), Giacomo Risaliti (svincolato), Emanuele Cigagna (svincolato), Luca Gelonese (svincolato), Filippo Bellini (svincolato

Cessioni: Filippo Berardi (svincolato), Giacomo Parigi (rescissione), Leandro Vitiello (Paganese)

Virtus Entella:

Acquisti: Facundo Lecano (Sambenedettese), Silvio Merkaj (Vastogirardi), Luca Barlocco (svincolato), Daniele Dessena (svincolato)

Cessioni: Filippo De Col (Sudtirol), Tomi Petrovic (Lecco), Mirko Albertazzi (Picerno), Fabrizio Poli (Juventus U23), Cassio Cardoselli (Siena)

Virtus Francavilla:

Acquisti: Cosimo Patierno (svincolato), Leonardo Perez (svincolato), Joakim Milli (svincolato), Roberto Pierno (Lecce), Mario Prezioso (svincolato), Riccardo Idda (svincolato), Luigi Gianfreda (svincolato), Andrea Feltrin (Inter), Edoardo Priore (svincolato), Giuseppe Cassano (Milan)

Cessioni: Manuele Castorani (Ascoli), Federico Vazquez (Catanzaro), Gabriele Ingrosso (svincolato)

Virtus Verona:

Acquisti: Antonio Metlika (svincolato), Simone Tronchin (Vicenza), Stefano Cella (Cremonese), Davide Zugaro (Inter), Luca Munaretti (Cremonese), Michele Bragantini (svincolato), Carlo Faedo (svincolato)

Cessioni:

Viterbese:

Acquisti: Emilio Volpicelli (Matelica), Niccolò Ricchi (svincolato), Matteo Fracassini (svincolato), Riccardo Calcagni (Ancona-Matelica), Andrea Errico (Frosinone), Michele Volpe (Frosinone), Filippo Marenco (Fiorentina), Luca Bisogno (svincolato), Giuseppe Scalera (svincolato), Mattia Pampano (svincolato), Linas Megelaitis (svincolato), Luan Capanni (Milan), Michel Adopo (Torino), Dario D’Ambrosio (Sambenedettese), Daniel Pavlev (svincolato), Domenico Alberico (Stoccarda)

Cessioni: Mamadou Tounkara (Cittadella), Nicholas Bensaja (risoluzione), Federico Baschirotto (Ascoli), Paolo Cerroni (svincolato)

Vis Pesaro:

Acquisti: Kevin Cannavò (Empoli), Alessandro Farroni (Reggina), Davide Marcandella (Padova), Francesco Paolo Cusumano (Cagliari), Alessandro De Respinis (svincolato), Leonardo Mastrippolito (Pineto), Luca Mercuri (svincolato), Stefano Pellizzari (svincolato), Matteo Campani (Sassuolo), Stefano Piccinini (Sassuolo), Matteo Saccani (Sassuolo), Matteo Pinelli (Sassuolo), Domenico Rossi (Venezia), Luca Lombardi (Monza), Mario Coppola (svincolato), Marco Manetta (Fermana), Emmanuel Besea (svincolato)

Cessioni: Manuel Di Paola (Modena), Ettore Marchi (Fermana), Domenico Germinale (risoluzione), Francesco Marcheggiani (risoluzione), Manuel Ferrani (Picerno), Flavio Lazzari (svincolato)