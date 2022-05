Catanzaro-Monopoli, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport?

Sabato 21 maggio, alle ore 18, allo stadio “Ceravolo”, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospiterà il Monopoli di Alberto Colombo, il match è valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catanzaro-Monopoli in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre.

Si ripartirà dall’1-2 per il Catanzaro nella gara d’andata giocata al “Veneziani”. In caso di parità di gol di reti segnate tra andata e ritorno, si andrà ai tempi supplementari ma in caso di ulteriore parità non si andrà ai calci di rigore, bensì a passare il turno sarà la squadra testa di serie, in questo caso il Catanzaro che può permettersi anche di perdere 0-1 nell’arco dei 180 minuti.

Catanzaro-Monopoli sarà diretta da Valerio Maranesi di Ciampino, coaudiuvato da Luca Dicosta di Biella e Nicola Tinello di Rovigo. Il quarto uomo sarà Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Monopoli

CATANZARO (3-5-2): Branduani; De Santis, Fazio, Martinelli; Bayeye, Cinelli, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Langella, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo.

Dove vedere Catanzaro-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Monopoli, valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C, non sarà trasmesso nè su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) nè su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 255 (satellite).