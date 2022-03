Paganese-Palermo, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Domenica 27 marzo, alle ore 14.30, allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, la Paganese di Gianluca Grassadonia ospiterà il Palermo di Silvio Baldini, il match è valido per la 34.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Paganese-Palermo in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre.

La Paganese occupa la 18.a posizione con 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte) ed è reduce dal pareggio per 1-1 nel recupero con il Potenza. Il Palermo, invece, è quinto con 53 punti (14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Potenza.

Paganese-Palermo sarà diretta da Nicolò Marini di Trieste, coaudiuvato da Giacomo Monaco di Termoli e Nicolò Moroni di Treviglio. Il quarto uomo sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Le probabili formazioni di Paganese-Palermo

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo; Perlingieri, Cretella, Tissone, Brogni, Zanini; Firenze, Tommasini. All. Grassadonia.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Silipo; Brunori. All. Baldini.

Dove vedere Paganese-Palermo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Paganese-Palermo, valido per la 34.a giornata del girone C di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €. Questo match sarà trasmesso anche su Sky Sport 252 (satellite).