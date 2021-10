Ciclismo, Veneto Classic 2021: percorso, favoriti, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 17 ottobre alle ore 11.30 si disputerà la Veneto Classic (prima edizione) e valevole come prova di classe 1.1 dell’UCI Europe Tour 2021 e come ventiduesima ed ultima prova della Ciclismo Cup 2021: il percorso sarà di 206,5 km con partenza da Venezia e arrivo a Bassano del Grappa (Vicenza). Il tracciato sarà abbastanza impegnativo visto che in programma si trovano sette GPM, di cui sei appostati negli ultimi 70 km che presumibilmente saranno decisivi per la vittoria finale.

Veneto Classic 2021, il percorso

Dopo la partenza da Venezia si entrerà subito nella marca trevigiana dirigendosi verso Conegliano e con il muro di Ca’ del Poggio da scollinare dopo 50 chilometri come prima difficoltà altimetrica, con il gruppo che dunque dovrà affrontare le famose colline del Prosecco, attraversando centri importanti come Valdobbiadene e Asolo.

Dopo poco più di 120 chilometri ci sarà il primo passaggio a Bassano del Grappa, entrando nel finale con le ascese verso La Rosina e La Tisa (che erano anche nel percorso, comunque diverso da questo, dei campionati italiani vinti nel 2020 da Giacomo Nizzolo), quest’ultima da superare per due volte, prima di entrare nel circuito finale con il triplo scollinamento de La Rosina. L’ultimo di questi sarà a 6 chilometri dalla conclusione e sarà dunque il momento ideale per chi vorrà provare ad anticipare la volata (sicuramente a ranghi ristretti) conclusiva al traguardo di Bassano del Grappa (fonte: cyclingpro.net)

Veneto Classic 2021, il borsino favoriti

*** Alexey Lutsenko; Matteo Trentin, Alessandro Covi

** Diego Ulissi, Marc Hirschi, Alexandr Riabushenko

* Andrea Pasqualon, Alberto Dainese, Vincenzo Albanese

Dove vedere Veneto Classic 2021 in tv e streaming

La prima edizione della Veneto Classic sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14, mentre alle ore 15.55 il collegamento si sposterà su Rai 2 per la parte finale e la premiazione del vincitore. In alternativa la gara si potrà vedere anche in diretta streaming gratuita su RaiPlay.

