Ciro Immobile capocannoniere della Serie A per la quarta volta: la Lazio lo celebra con un video

L’attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra Ciro Immobile, ha vinto per la quarta volta la classifica capocannonieri (terza con i biancocelesti) del campionato di Serie A realizzando 27 reti in 31 partite.

Ricordiamo che quello del classe ’90, è un poker storico perché, non era mai riuscito ad alcun calciatore italiano. L’unico attaccante a vincere per più di tre volte la classifica marcatori del massimo campionato italiano è stato lo svedese Gunnar Nordahl che negli anni ’50 del secolo scorso la vinse per cinque volte.

La S.S. Lazio ha voluto omaggiare il suo bomber con un bel video con tutti i gol stagionali: di seguito ve lo proponiamo.