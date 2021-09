Serie A, Milan-Lazio: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Milan-Lazio, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. I precedenti complessivi in terra lombarda sono 95 che vedono la netta supremazia rossonera, avanti per 54-15 con ventisei pareggi; l’ultima sfida risale allo scorso 23 dicembre con successo dei padroni di casa per 3-2, grazie alla rete al 93′ di Theo Hernandez.

Sestina arbitrale:

ARBTRO: CHIFFI

ASSISTENTI: LIBERTI – GALETTO

IV UOMO: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

Milan-Lazio, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

Il match Milan-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e con il commento tecnico dell'allenatore Francesco Guidolin.

Stagione 2020-21, Milan-Lazio: 3-2: gli highlights