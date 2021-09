Fiorentina-Napoli: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Domenica 3 ottobre alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Napoli, valevole per la sesta giornata di campionato che vede in classifica i partenopei al primo posto a punteggio pieno, mentre i viola sono al quarto (insieme alla Roma) con dodici punti.

I precedenti in terra toscana sono 72 con i padroni di casa in vantaggio per 38-18 e diciotto pareggi; nell’ultima sfida giocata lo scorso 16 maggio, c’è stata la vittoria del Napoli per 2-0.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

Il match Napoli-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e con il commento tecnico dell'ex calciatore Simone Tiribocchi.





