Serie A, Lazio-Inter: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Sabato 16 ottobre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Inter, valevole per la l’ottava giornata del campionato di Serie A, che in classifica vede i biancocelesti al settimo posto con 11 punti, mentre i nerazzurri al terzo con 17.

Sono 78 i precedenti nella Capitale con i romani in vantaggio per 27-22 e ventinove pareggi con quest’ultimo che è stato il risultato dell’ultima sfida romana, quando il 4 ottobre 2020 il risultato è stato di 1-1 con reti di Lautaro al 30′ e Milinkovic-Savic al 55.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: Irrati

ASSISTENTI: Perrotti-Palermo

QUARTO UFFICIALE: Manganiello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Preti

Lazio-Inter, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming

Il match Lazio-Inter sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini.





