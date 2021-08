Dove vedere Empoli-Lazio, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Sabato 21 agosto alle ore 20.45 allo stadio Castellani si disputerà il match Empoli-Lazio, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Sono 13 i precedenti in terra toscana tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità: cinque vittorie ciascuno e tre pareggi; l’ultima sfida risale al 16 settembre 2018 con vittoria biancoceleste per 1-0 grazie alla rete di Parolo al 47′.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: Simone Sozza (Sezione di Seregno)

ASSISTENTI: Tolfo – Di Iorio

IV UOMO: Santoro

V.A.R.: Nasca

A.V.A.R.: Valeriani

Empoli-Lazio, formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vedere Empoli-Lazio in tv e streaming

Il match Empoli-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Dario Mastroianni, con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Gobbi.

In questo caso il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch. 202) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

La gara del “Castellani” sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Stagione 2018-19, Empoli-Lazio 0-1: gli highlights