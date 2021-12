Lazio-Galatasaray: streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Giovedì 9 dicembre alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Galatasaray, valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo E di Europa League, che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e primo posto con 8 e 11 punti. Alla squadra biancoceleste per vincere i raggruppamento e qualificarsi come prima, basterà vincere con qualsiasi risultato.

Sono due i precedenti nella Capitale che hanno visto sempre vincere i romani: la prima volta nella fase a gironi di Champions League il 24 ottobre 2001 per 1-0, la seconda il 25 febbraio 2016 per 3-1 nei sedicesimi di Europa League.

Lazio-Galatasaray, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin; Cicaldau, Kutlu, Antalyali; Akturkoglu, Diagne, Feghouli.

Dove vedere Lazio-Galatasaray in tv e streaming

Il match Lazio-Galatasaray, sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55. Ricordiamo che l’incontro tra azzurri e inglesi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Un’altra opzione sarà quella della piattaforma DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere in chiaro il match su TV8 (emittente in chiaro di proprietà di Sky), i tifosi biancocelesti dovranno aspettare il palinsesto, visto che il canale non ha ancora ufficializzato la messa in onda del match europeo della squadra italiana.

25 febbraio 2016, Lazio-Galatasaray 3-1: gli highlights