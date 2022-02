Porto-Lazio, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Giovedì 17 febbraio alle ore 21 allo stadio Do Dragao si disputerà il match Porto-Lazio valevole per gli spareggi di Europa League, con la squadra qualificata che andrà a giocare gli ottavi di finale (10-17 marzo, sorteggio 25 febbraio).

I portoghesi sono stati declassati dopo il terzo posto del gruppo B di Champions dietro Liverpool e Atletico Madrid, mentre i biancocelesti sono arrivati secondi nel gruppo E di Europa League con 9 punti dietro ai turchi del Galatasaray (12 punti). Un solo precedente in terra lusitano, risalente al 10 aprile 2003, quando il Porto si impose 4-1 nella semifinale d’andata della Coppa Uefa (ritorno a Roma 0-0).

Porto-Lazio, probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Marchesin; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Porto-Lazio in tv e streaming

Il match Porto-Lazio (calcio d’inizio alle ore 21), sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40 e telecronaca di Dario Massara. Ricordiamo che l’incontro in terra spagnola si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Un’altra opzione sarà quella della la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere in chiaro il match su TV8 (emittente in chiaro di proprietà di Sky), i tifosi partenopei non potranno avere questa opportunità, visto che il canale ha ufficializzato la messa in onda Atalanta-Olympiakos (ore 21).