Dove vedere Fiorentina-Inter, streaming gratis LIVE e diretta tv oggi Serie A

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Inter, valevole per l’undicesima giornata di campionato di Serie A che vede in classifica i viola al dodicesimo posto con 10 punti, mentre i nerazzurri sono settimi con 18 punti.

Sono 85 i precedenti in terra toscana che vede i padroni di casa in vantaggio 29-21 e 35 pareggi, ma con i gigliati che non si impongono davanti al loro pubblico dal 22 aprile 2017 con un pirotecnico 5-4.

Fiorentina-Inter, sestina arbitrale

ARBITRO: Valeri

ASSISTENTI: Preti – Di Iorio

IV° UFFICIALE: Serra

VAR: Mariani

AVAR: Costanzo

Fiorentina-Inter, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

Il match Fiorentina-Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform con telecronaca a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi. Per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. Si possono associare fino a sei dispositivi diversi, ma la novità sarà che con la versione Standard 2 dispositivi potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda invece la versione Plus (disponibile dal 2 Agosto) puoi utilizzare due dispositivi in contemporanea pur registrati anche in luoghi differenti.

L’incontro dell “Franchi” andrà in onda anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch. 202), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 251): telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Il match tra bianconeri e biancocelesti sarà trasmesso anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.





