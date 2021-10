Sky o DAZN? Dove vedere Bologna Lazio streaming gratis e tv in chiaro, Serie A

Il match Bologna-Lazio, valido per la settima giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 26 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. La squadra di Sarri si è rialzata dopo un periodo complicato: la vittoria nel derby e quella di giovedì in Europa League hanno riportato il sereno dopo qualche settimana di musi lunghi. Ora c’è l’ostacolo Bologna, squadra molto “lunatica” in questo avvio di campionato. Ecco tutte le info su dove vedere Bologna Lazio in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio settima giornata Serie A

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Medel, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.

Sky o DAZN? Bologna Lazio streaming gratis e diretta tv

Il match Bologna-Lazio sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A, Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, e in streaming su Sky Go e su Now Tv attraverso le app disponibili per pc, smartphone e tablet.