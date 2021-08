Lazio-Spezia, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

Sabato 28 agosto alle ore 18.30 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Spezia, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Gli unici due precedenti nella massima serie sono quelli inerenti alla scorsa stagione con i biancocelesti vincenti sia all’andata che al ritorno sempre per 2-1 (5 dicembre e 3 aprile).

Sestina arbitrale:

ARBITRO: DIONISI

ASSISTENTI: CECCONI – BERTI

IV UFFICIALE: PATERNA

VAR: AURELIANO

AVAR: LIBERTI

Lazio-Spezia, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, L. Felipe (Patric), Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, F. Anderson.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley.

Dove vedere Lazio-Spezia in tv e streaming

Il match Lazio-Spezia sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Donati.

Stagione 2020-21, Lazio-Spezia 2-1: gli highlights