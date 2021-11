Dove vedere Fiorentina-Sampdoria, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Domani pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Sampdoria, valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica la squadra viola al sesto posto (insieme a Bologna, Juventus e Lazio) con 21 punti, mentre quella blucerchiata al quindicesimo con 15 punti con Udinese e Venezia.

Sono 62 i precedenti in terra toscana con i padroni di casa in vantaggio per 30-10 e 22 pareggi; nell’ultima stagione i liguri hanno vinto entrambi gli scontri diretti, 2-1 in casa e 2-1 in trasferta.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: DIONISI

ASSISTENTI: LOMBARDO – SCHIRRU

IV UOMO: VOLPI

VAR: DOVERI

AVAR: COLAROSSI

Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

Dove vedere Fiorentina-Sampdoria in tv e streaming

Il match Fiorentina-Sampdoria sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Stefano Borghi e con il commento tecnico dell’ex calciatore Marco Parolo.





Stagione 2020-21, Fiorentina-Sampdoria 1-2: gli highlights