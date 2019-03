Dido annuncia nuove date in Europa a novembre e dicembre.

Per il momento l’unica data in Italia prevista dalla nota cantante è quella al Teatro Degli Arcimboldi di Milano il prossimo 8 maggio.

Di questa data rimangono ancora disponibili alcuni biglietti.

Se volete potrete acquistarli online su Ticketone e Ticketmaster oppure nei punti vendita abilitati.

Questo quanto dichiarato dall’artista inglese:

“Hello! I am very excited to be adding more European shows in Nov/Dec! Tickets are on sale on Friday, but there’s a special pre-sale on Wednesday via this link.

Tradotto in italiano:

“Sono molto entusiasta di aggiungere altri spettacoli europei a novembre / dicembre!I biglietti sono in vendita da venerdì, ma c’è una pre-vendita speciale da mercoledì tramite questo link”.

E c’è da scommettere che in tutta Europa si scatenerà una vera e propria caccia al biglietto poiché è facile prevedere un soldout quasi ovunque.

Dido – tutte le nuove date

Lunedì 18 Novembre – Lipsia, Haus Auensee

Martedì 19 Novembre – Stoccarda, Beethovensaal

Mercoledì 20 Novembre – Hannover, Kuppelsaal

Venerdì 22 Novembre – Parigi, La Seine Musicale

Sabato 23 Novembre – Anversa, Lotto Arena

Domenica 24 Novembre – Amsterdam, Afas Live

Giovedì 28 Novembre – Birmingham, Arena

Sabato 30 Novembre – Glasgow, SEC Armadillo

Domenica 1 Dicembre – Dublino, 3Arena

Martedì 3 Dicembre – Manchester, Apollo

Mercoledì 4 Dicembre – Brighton Centre

Giovedì 5 Dicembre – Ipswich, Regent Theatre

Sabato 7 Dicembre – Sheffield, City Hall

Domenica 8 Dicembre – Londra, Hammersmith Apollo

Dido – tutte le news

Dido ha pubblicato di recente un nuovo full lenght, “Still On My Mind”, disponibile in cd, vinile e in digitale in tutto il mondo.

L’album (il quinto in studio della carriera ventennale della cantante) è uscito l’otto marzo e mescola generi quali Electropop, Hip Hop, New Age, Disco e Synthpop.

“Still On My Mind” succede a “Girl Who Got Away” che includeva i singoli “No Freedom” e “End of Night”.

Le immagini incluse nell’articolo sono tratte dalla pagine Facebook e dalla mailing list dell’artista.

