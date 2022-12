Dove vedere Almeria-Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Giovedì 22 dicembre, alle ore 18.30, al “Power Horse Stadium”, si disputerà il match amichevole Almeria-Lazio. Prima di scoprire dove vedere Almeria-Lazio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Terza e ultima amichevole invernale per i biancocelesti di Maurizio Sarri dopo i successi contro Galatasaray (2-1) e Hatayspor (5-2) durante il ritiro turco. In quest’ultima amichevole prima della ripresa del campionato, la Lazio se la vedrà con l’Almeria, formazione che milita in Liga.

Dove vedere Almeria-Lazio, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Almeria-Lazio sarà trasmesso in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.