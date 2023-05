Dove vedere Concerto Primo Maggio Taranto 2023, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Condividi su:





C’è grande attesa per il Concerto Primo Maggio Taranto 2023 che si terrà nonostante un’allerta metereologica. La conduzione è affidata a Valentina Correani, Martina Martorano, Serena Tarabini, Valentina Petrini e Andrea Rivera. L’evento, creato nel 2013, si terrà nel Parco Archeologico delle Mura Greche.

Dove vedere Concerto Primo Maggio Taranto, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Cantanti, scaletta e orario d’inizio

Il Concerto del primo Maggio di Taranto sarà trasmesso in diretta tv in chiaro (in Puglia e Basilica) su Antenna Sud e in streaming gratis sul Corriere.it a partire dalle 16.30. I cantanti presenti al ‘Primo Maggio Libero e Pensante’ tarantino sono i seguenti: Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Samuele Bersani, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Venerus, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Gemitaiz, Fido Guido, Kento, Meg, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Francesca Michielin, Studio Murena, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros.

