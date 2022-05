Dopo due anni di pandemia e di varie restrizioni legate alla lotta contro la diffusione del Covid-19, in Italia finalmente ritornano i classici “Concertoni” del Primo Maggio. Taranto sarà tra le città protagoniste in cui si tornerà a parlare sul rispetto dei diritti dei lavoratori mediante due mezzi che possono superare ogni tipo di barriera: la musica e l’arte. A presentare l’edizione di quest’anno, che si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano, ci saranno i direttori artistici Michele Riondino, Antonio Diodato, Roy Paci, Simona Fersini, Virginia Rondinelli e Gianni Raimondi. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere Concerto Primo Maggio Taranto, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Cantanti, scaletta e orario d’inizio.

Dove vedere Concerto Primo Maggio Taranto, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Cantanti, scaletta e orario d’inizio

Il Concerto del primo Maggio di Taranto sarà trasmesso in diretta tv in chiaro (in Puglia e Basilica) su Antenna Sud e in streaming gratis sul sito della stessa emittente pugliese. I cantanti presenti al ‘Primo Maggio Libero e Pensante’ tarantino sono i seguenti: Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Gaia, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Ermal Meta, Gianni Morandi, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Terraross, The Niro, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse e ci saranno altre sorprese durante la giornata.

Per ciò che concerne la scaletta, secondo quanto riportato da Ilsussidiario.net, ad aprire il ‘concertone’ alle ore 14.00 ci sarà Diodato, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020.