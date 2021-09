Dove vedere Europei Ciclismo 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da mercoledì 8 a domenica 12 settembre a Trento si disputeranno i Campionati europei di ciclismo con tre tredici gare in programma tra Juniores e Professionisti (sei per gli uomini e sei per le donne, ai quali si aggiunge la cronostaffetta mista). Per l’Italia molte possibilità di medaglia almeno sulla carta, sono riposte in Filippo Ganna reduce dal successo in pista alle Olimpiadi di Tokyo.

Europei Ciclismo 2021, dove vederli in tv e streaming

Il ciclismo internazionale torna sulla Rai grazie alla trasmissione completa live degli Europei di Ciclismo Trentino 2021. Un appuntamento che vedrà la TV di stato impegnata quotidianamente, garantendo la diretta di ogni evento in programma, con numerose esclusive. Il canale di riferimento fino a sabato mattina sarà RaiSport, che trasmetterà dunque tutte le cronometro e le prove in linea di Jrs e U23. Su Rai2 si potranno invece seguire le prove in linea degli élite, sabato pomeriggio delle donne e domenica degli uomini.

Eurosport proporrà invece diretta di circa metà degli eventi degli Europei di Ciclismo 2021. Il primo giorno spazio dunque alla CronoStaffetta Mista, mentre il giorno successivo ci saranno le cronometro degli Elite. Una giornata di stacco per la pay TV, che torna nel fine settimana proponendo la trasmissione dei tre eventi in programma (per un totale dunque di sei corse trasmesse live). Il canale di riferimento sarà Eurosport, ma in alcuni casi le corse saranno sul due, così come sul Player.

Ovviamente, per chi volesse seguire in streaming gli Europei di Ciclismo sarà possibile farlo tramite i siti e le applicazioni ufficiali dei broadcaster di riferimento. RaiPlay e raiplay.it per quanto riguarda la tv di stato e le numerose combinazioni possibili per il gruppo Discovery, con Discovery+, GCN, Eurosport Player, nonché le piattaforme DAZN e Sky Go. (fonte: cyclingpro.net).

Europei ciclismo 2021, orari tv e streaming

Mercoledì 8 settembre – Cronometro

Juniores Donne: 9:10 – 10:20 Rai Sport

Juniores Uomini: 10:40 – 11:55 Rai Sport

CronoStaffetta Mista: 14:30 – 17:00 Rai Sport / 14:30 – 17:15 Eurosport

Giovedì 9 settembre – Cronometro

U23 Donne: 9:10 – 10:45 Rai Sport

Elite Donne: 10:45 – 11:45 Rai Sport / 10:45 – 12:05 Eurosport

U23 Uomini: 14:10 – 15:25 Rai Sport

Elite Uomini: 15:55 – 17:30 Rai Sport / 16:00 – 17:50 Eurosport

Venerdì 10 settembre – Prove in linea

Juniores Uomini: 9:00 – 11:50 RaiSport

Juniores Donne: 13:50 – 16:00 RaiSport

U23 Donne: 16:30 – 18:40 RaiSport

Sabato 11 settembre – Prove in linea

U23 Uomini: 9:00 – 12:10 RaiSport / 10:45 – 12:45 Eurosport

Elite Donne: 14:00 – 17:05 Rai2 / 14:15 – 17:45 Eurosport

Domenica 12 settembre – Prova in linea

Elite Uomini: 14:00 – 17:15 Rai2 / 12:30 – 17:45 Eurosport

Europei ciclismo 2020, il trionfo di Nizzolo