Il Lombardia 2021: percorso, favoriti, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Sabato 9 ottobre alle ore 10 prenderà il via l’edizione numero 115 de “Il Lombardia” detta anche la “classica delle foglie morte” e che nella scorsa stagione ha visto trionfare il danese Jakob Fuglsang, davanti all’australiano George Bennett e il russo Alexsandr Vlasov.

Il Lombardia 2021, il percorso

Dopo una trentina di chilometri dalla partenza da Como, il gruppo incontrerà la prima asperità di giornata, la salita della Madonna del Ghisallo, affrontata però non dal classico versante di Bellagio ma da quello di Magreglio. Seguiranno una cinquantina di chilometri semplici (a parte un breve strappo a Caprino Bergamasco) che porteranno il plotone a entrare in provincia di Bergamo, dove inizierà una serie di salite e discese quasi senza tratti pianeggianti tra l’una e l’altra. La prima è l’ascesa di Roncola (Valico di Valpiana, dove le pendenze raggiungeranno anche il 17%), seguita da quella di Berbenno e dalle salite di Dossena e Zambla Alta, punto più alto della corsa con i suoi 1287 metri.

Dopo una veloce discesa verso Gorno e Ponte Nossa, i corridori affronteranno quindi il difficile Passo di Ganda, versante più duro del Selvino (circa 9 km al 7% e punte del 13%), che verrà scollinato a 32 chilometri dalla conclusione. Una discesa con ben 19 tornanti porterà la corsa a Nembro, dove inizieranno una decina di chilometri pianeggianti che costituiranno l’avvicinamento a Bergamo. Prima del traguardo, però, ci sarà da scalare lo strappo di Colle Aperto che porta verso la Città Alta, caratterizzato da 200 metri in acciottolato e da pendenze che nella prima parte saranno sempre sopra il 10%. Dalla cima di quest’ultima asperità mancheranno dunque solo 3200 metri all’arrivo, quasi tutti in discesa. (fonte: Cyclingpro.net).

Il Lombardia 2021, il borsino dei favoriti

*** Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel

** Julian Alaphilippe, Adam Yates, Alejandro Valverde

* Thibaut Pinot, Sergio Higuita, Alexsandr Vlasov

Dove vedere Il Lombardia 2021 in tv e streaming

La classica autunnale “Il Lombardia” sarà visibile integralmente su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 10, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14 per la parte finale della corsa; possibilità anche di sintonizzarsi su RaiPlay per lo streaming gratuito.

Oltre alla Rai, ci sarà anche una seconda opzione e sarà quella di Eurosport (canale 210 del decoder) dalla ore 10.15, dove anche qui ci sarà la possibilità di seguire il tutto in streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Il Lombardia 2020, gli highlights