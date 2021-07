Dove vedere Giro d’Italia Donne 2021: tappe, favorite, streaming e diretta tv Rai Sport?

Il Giro d’Italia Donne 2021 sarà visibile in diretta streaming negli ultimi 15 km di ogni tappa sui canali di www.youtube.com/channel/UCCuNpZUFKAaQIlyLt5-bp_g – su www.giroditaliadonne.it , www.repubblica.it,sue su(GCN). La sintesi di ogni tappa in 50 minuti sarà trasmesso in differita tv su, sue online sue suRai 2 trasmetterà una sintesi di 10 minuti all’interno di Tour Replay.