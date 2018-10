Eros Ramazzotti oggi compie 55 anni ed festeggia anche il nuovo album “Vita ce n’è”.

Il grande cantautore nacque a Roma il 28 ottobre 1963.

La sua carriera iniziò ufficialmente nel 1981 con la partecipazione al Festival di Castrocaro a cui parteciparono anche altre star destinate a esplodere: Zucchero e Fiordaliso.

Nel 1982 partecipa a Un disco per l’estate di Saint-Vincent con il brano “Ad un amico” scritto in tandem con Roberto Colombo, marito di Antonella Ruggero.

Nel 1984 arriva agli occhi del grande pubblico con “Terra Promessa”, presentata alla 34° edizione del Festival di Sanremo, che vende un milione di copie solo in Francia.

Segue il primo full lenght “Cuori Agitati”, prodotto da Piero Cassano (Matia Bazar) che includeva anche “Una Storia Importante”.

Nell’album musicisti di altissimo livello quali Roberto Costa al basso, Paolo Gianolio alla chitarra, Serse May alla tastiera e Alfredo Golino alla batteria.

Alla sezione cori inoltre tanti nomi noti quali Mia Martini, Rossana Casale, Marco Ferradini, Silvio Pozzoli ed altri.

Da allora la scalata al successo di Eros Ramazzotti sarà inarrestabile.

Sessanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, quindici dischi in studio in totale e tre dal vivo.

Oggi i suoi album sono stati tradotti anche in spagnolo e ciò gli ha permesso di espandere il suo pubblico oltralpe.

Tra le sue collaborazioni più prestigiose quelle Tina Turner, Cher, Jon Spencer, Anastacia, Ricky Martin, Joe Cocker, Andrea Bocelli, Steve Vai, Carlo Santana e Luciano Pavarotti.

Dal 2006 è anche Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

E’ molto attivo anche nel campo della beneficenza; milita infatti nella Nazionale Italiana Cantanti, di cui è stato anche presidente.

Eros Ramazzotti oggi compie 55 anni e festeggia il nuovo album “Vita ce n’è”

Il 23 novembre 2018 uscirà il full lenght “Vita ce n’è” anticipato dall’omonimo singolo lo scorso 19 ottobre a cui è stato abbinato un videoclip diretto da Marc Klasfeld (già al fianco di Katy Perry, Jay-Z, Red Hot Chili Peppers).

E c’è chi già ha pronosticato che sarà il disco italiano più venduto dell’anno ed il regalo più gettonato (discograficamente parlando) per Natale…

La foto nell’articolo è tratta dalla pagina Facebook ufficiale dell’artista.

