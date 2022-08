ROMA – Estrazione lotto oggi 10 agosto 2022. Premiata la provincia di Salerno: a Capaccio Paestum – come riporta Agipronews – è stata realizzata una vincita da 23.750 euro. Inoltre a Genova è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, da oltre 52mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni dall’inizio dell’anno.

In Abruzzo sono stati centrati due “5” da 22.370,66 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Megalotto a Chieti Scalo. La seconda ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, nella tabaccheria Magagnini. Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 251,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

Estrazione lotto oggi 10 agosto 2022, numeri estratti e analisi ritardatari

Ecco l’analisi dei ritardatari (a sinistra il numero in ritardo, a destra da quante estrazioni manca):

Milano 59 101 Roma 16 92 Nazionale 42 92 Bari 33 89 Torino 37 89 Milano 42 88 Torino 57 82 Roma 12 79 Nazionale 39 79 Roma 26 78

