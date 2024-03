Gaza, Boldrini: “C’è la volontà politica di annientare i palestinesi”

ROMA – “C’è la volontà politica di annientare i palestinesi”. Lo ha affermato la deputata del Partito Democratico, Laura Boldrini, sul conflitto in corso a Gaza, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Gaza, il Papa e lo scandalo della pace”. La Boldrini è tornata di recente dal valico di Rafah dove si è recata con la Carovana della solidarietà, una delegazione di deputati, giornalisti, attivisti e cooperanti delle ONG. “La situazione più sconcertante è che nel lato egiziano di Rafah”, ha detto Laura Boldrini. “Ci sono tanti tir, pieni di viveri, medicinali, coperte, vestiti e tutto ciò di cui la popolazione palestinese ha bisogno. Però questi camion non possono entrare perché le autorità israeliane non consentono il passaggio di questi aiuti”.

L’ex Presidente della Camera dei deputati ha ricordato che “prima del 7 ottobre entravano a Gaza oltre 500 camion. A Gaza non si esce senza il permesso delle autorità israeliane, così come non si entra senza il loro via libera. Tutti i camion vengono controllati e vistati. Di volta in volta succede che alcuni prodotti non vengono autorizzati. Abbiamo visto il grande deposito della mezza luna egiziana contenente tutte le cose che non vengono autorizzate. Parliamo di prodotti di prima necessità e salvavita. Ci vogliono dai 30 ai 40 giorni per fare le procedure per l’accesso dei camion. E bisogna tenere conto che siamo in mezzo al deserto. Ci sono in sosta 1500 camion. Anche i camionisti sono esasperati, perché non possono neanche lavarsi. Questo è il paradosso terribile. Qui non è più che si cerca di debellare i terroristi e liberare gli ostaggi. Ma c’è la volontà politica di annientare i palestinesi”.

Laura Boldrini ha ribadito la necessità di convincere il premier israeliano Benjamin Netanyahu a far entrare gli aiuti. “Anche se avessero un maggiore accesso”, ha spiegato Laura Boldrini, “senza il cessate il fuoco è veramente impossibile. La popolazione è talmente disperata che prenderebbe d’assalto i camion. C’è un problema umanitario forte e un serio problema politico. C’è bisogno che la comunità internazionale faccia qualcosa. C’è il rischio che 80 mila persone possano morire di epidemia e malattie”.

Secondo Laura Boldrini, c’è anche una narrazione che non corrisponde a quando sta accadendo: “Quello che viene detto non risponde alla crudeltà di quello che accade”, ha concluso, “Da Gaza escono immagini e notizie realizzate da questi coraggiosissimi giornalisti palestinesi e io penso che dovremmo dare più spazio a queste testimonianze” e ribadisce che “ci sono enormi responsabilità anche da parte di Hamas. Bisogna trovare la via di uscita”.