Gf Vip 7, nella notte duro litigio tra Oriana Marzoli e Wilma Goich davanti a Daniele Dal Moro (VIDEO)

Nella casa del Gf Vip durante la notte, c’è stata una litigata tra Oriana Marzoli e Wilma Goich, davanti a Daniele Dal Moro, ma l’oggetto della discussione non è stato il ragazzo veneto, ma il vino.

La cantante ha accusato la venezuelana di essersi riempita un bicchiere di vino tutto per sé, terminando l’unica bottiglia rimasta, mentre la modella si è difesa affermando di essersi versata solo mezzo calice.

Inizialmente Daniele per smorzare la tensione ha suggerito a Wilma di andare in confessionale a farsi dare un’altra bottiglia, poi Oriana ha esclamato: “Io gli ho fatto tutto un bicchiere con quello che avevo io” (riferendosi a Micol); la Goich poi ha risposto: “Voglio sapere cosa è successo, c’è un bicchiere così pieno“.

Poi la Marzoli piuttosto innervosita: “Se io gli ho dato uno a metà a lui del mio bicchiere“, ma Wilma non ci sta: “Non la metà gliene hai dato tanto così” (indicando con le dita una piccola quantità). “Wilma gliel’ho appena dato, c’è Micol con in bicchiere in mano“, la replica della modella, ma la cantante non ne ha voluto sapere: “L’ho visto, l’ho visto, l’ho visto” . (in maniera molto scocciata)

Oriana-Wilma, il duro litigio (VIDEO)