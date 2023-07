Gf Vip, Oriana e Daniele si baciano e tornano insieme (VIDEO): sui social è bufera per i due ex gieffini

Condividi su:





Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fanno sempre parlare nel bene o nel male e per l’ennesima volta i due ex gieffini hanno deciso di tornare insieme e l’hanno fatto tramite i social: prima postando sui loro account social una foto del panorama (con piscina annessa) quasi uguale e poi un video dove si baciano in piscina, con il ragazzo veneto che sta sul materassino e la venezuelana che si tuffa e va da lui, con una frase: “Si dopo questi giorni, separati e adesso che siamo tornati insieme, ammettiamo che siamo più**ni…. ma dovete volerci bene così hahaha“.

Tantissimi utenti non hanno preso bene questo ennesimo dietro front dei due e hanno commentato in maniera critica, scatenando una vera e propria bufera social.

Oriana e Daniele si baciano in piscina (VIDEO)

perché i coglioni vanno inculatipic.twitter.com/wKjNuC6bYb — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 16, 2023

Oriana e Daniele mettono le foto uguali

Oriana e Daniele sono l'esatta definizione di IMBARAZZO, due pagliacci falliti e tossici.

Mi raccomando surgelati no stop work e iniziate già da adesso a trovare un nuovo colpevole per il loro prossimo litigio. La credibilità di queste due persone ormai è scesa sotto le scarpe pic.twitter.com/acMUCmuhbT — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 16, 2023

