Ice Cube: “That New Funkadelic” è il titolo della sua nuova canzone.

“That New Funkadelic” è già disponibile in tutte le piattaforme online di streaming.

Anticipa di poco l’uscita dell’attesissimo nuovo full lenght del rapper, “Everythangs Corrupt”, che uscirà il 7 dicembre prossimo in tutto il mondo.

La canzone “That New Funkadelic” fungerà da singolo trainante a “Everythangs Corrupt”, che viene pubblicato a distanza di circa otto anni da “I Am the West”.

Quest’ultimo era il decimo album in studio da solista di Ice Cube e vedeva anche la partecipazione di ospiti prestigiosi quali OMG, Doughboy, WC & Maylay.

Il titolo era un chiaro riferimento alla West Side Coast e il disco includeva anche i singoli “I Rep That West”, “Drink the Kool-Aid” e “She Couldn’t Make It On Her Own”.

Le vendite sfiorarono il milione di copie totali in tutto il mondo.

Ora Ice Cube si riaffaccia sul mercato discografico con “Everythangs Corrupt”, che verrà pubblicato in tutto il globo da Lench Mob e Interscope.

Ice Cube: la scaletta di “Everythangs Corrupt”

Questa la scaletta di “Everythangs Corrupt”:

1) “Super OG” (Intro)

2) “Arrest the President”

3) “Chase Down the Bully”

4) “Don’t Bring Me No Bag”

5) “Bad Dope”

6) “On Them Pills”

7) “Fire Water”

8) “Streets Shed Tears”

9) “Ain’t Got No Haters” (Featuring Too $hort)

10) “Can You Dig It?”

11) “That New Funkadelic”

12) “One for the Money”

13) “Still in the Kitchen”

14) “Non Believers”

15) “Everythang’s Corrupt”

16) “Good Cop, Bad Cop”

Come ormai è consuetudine, è possibile anche ordinare in anticipo l’album in formato digitale.

Così facendo si otterrano in anteprima i download dei due singoli già usciti su internet, “Arrest the President” e “That New Funkadelic”.

Non lasciatevi sfuggire quello che già si preannuncia come l’album Hip Hop dell’anno (di cui potete vedere anche qui sotto la copertina).

Le foto nell’articolo sono tratte dalla mailing list ufficiale dell’artista.

Pagina Facebook ufficiale dell’artista