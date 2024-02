Il 65% dei giovani sceglie i viaggi sui social

MILANO – Secondo quanto ha potuto rilevare Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in viaggi di gruppo, nella scelta di un viaggio il 65% dei giovani (millennial e gen-z) si lascia influenzare dai social network. La tendenza che va per la maggiore vede prevalere le esperienze “local” ed il turismo “off the beaten track”: il 74% degli intervistati vorrebbe infatti visitare destinazioni non ancora viste e più in particolare —nella fascia millennial e gen-z— il 78% vorrebbe vivere un’esperienza autentica nel luogo visitato ed il 62% vorrebbe conoscere luoghi sconosciuti prima che diventino popolari.

Il lavoro condotto da Vamonos offre un’analisi sui trend emergenti nel turismo italiano, analizzando le preferenze dei viaggiatori, i cambiamenti di gusto e le destinazioni più ambite. Secondo i dati raccolti da Vamonos-Vacanze.it, il 47% degli intervistati considera le raccomandazioni di amici e familiari come un fattore decisivo per la scelta di un viaggio, ma il 65% degli intervistati della Gen-Z e Millennial (18-43enni) afferma di essersi lasciato influenzare dai social media.

I viaggiatori aspirano a vivere esperienze turistiche uniche che diano la possibilità di vivere appieno la cultura locale e di esplorare gemme nascoste o poco conosciute “off the beaten track”. La ricerca di Vamonos-Vacanze.it evidenzia che durante le vacanze del 2024 gli appassionati di cucina si interesseranno ancora di più agli aspetti enogastronomici, cercando di riscoprire meglio le tradizioni dei nostri territori e le origini dei nostri diversi cibi.

Il 38% degli italiani si dichiara molto attratto dalla storia delle specialità gastronomiche dei luoghi che visitano. «La maggior parte preferiscono la genuinità e l’autenticità dei piatti tipici artigianali», spiegano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it. «L’esperienza — il potere dire “c’ero anche io” e conservarne il ricordo indelebile — è qualcosa che vale più di mille souvenir», sottolineano gli specialisti del tour operator specializzato nel soddisfare i viaggiatori più esigenti, quelli che non si accontentano di una semplice vacanza ma vogliono arricchire i loro viaggi con esperienze uniche che li pongano in contatto con la realtà autentica dei luoghi visitati.

Contrariamente agli operatori “classici”, Vamonos-Vacanze.it è riuscita a costruirsi una nicchia di mercato puntando proprio sull’esperienzialità delle sue proposte e sulla socializzazione. «Applicando un rigoroso “protocollo esperienza” perché la vacanza deve essere soprattutto una vacanza emozionante», precisa il tour operator. Insomma, Vamonos-Vacanze.it punta tutto sulla condivisione, sull’empatia e sulle «vacanze esperienziali» che facilitano la conoscenza di gente nuova. L’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze e — perché no — trovare anche l’amore.

«D’altra parte lo scopo del viaggio è quello di aprire la mente ma anche il cuore ed in questo noi siamo maestri» concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator numero uno in Italia per i viaggi di gruppo. Le destinazioni più ambite? Dallo studio del tour operator emergono alcune conferme come la tendenza ormai consolidata nel tempo di rimanere in Italia, scelta che riguarda —secondo questo ultimo sondaggio— il 54% dei vacanzieri, orientati al momento prevalentemente sulla Puglia che conquista il primo posto con il 14,5% delle preferenze, sulla Sicilia (11,5%) e sulla Sardegna (11%). E poi ancora sull’Emilia-Romagna (10,5%) e la Toscana (10%), tutte regioni dove Vamonos-Vacanze.it ha le sue roccaforti.

Ma una grande percentuale di italiani non rinuncerà alle mete esotiche: il 7,5% opterà per il lungo raggio quale Bahamas, Madagascar, Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia. Il 22,5% prediligerà mete a corto e medio raggio, mentre il 10% le crociere, come quelle che Vamonos-Vacanze.it organizza durante tutto l’anno insieme ad MSC a Dubai e negli Emirati Arabi, ma anche in Francia, Spagna e Grecia. Nella wish-list anche il Messico e Miami, ma sono soprattutto i giovanissimi a volere l’America. La maggior parte (65%) dei ragazzi della «generazione Z» (nativi digitali, under-27) vorrebbe infatti organizzare durante il 2024 un viaggio proprio a Miami o comunque negli Usa. La tendenza è invece per le mete esotiche nella maggior parte della «generazione Y».

Il 58% dei millennial — definiti anche come generation next, net generation oppure anche echo boomer — preferisce infatti il mare fuori dai confini nazionali. Poi ancora, la «X generation» (41-56enni) predilige le crociere (52%) ed il 63% dei «baby boomer» (57 anni ed oltre) preferisce infine rimanere al mare in Italia. Vamonos-Vacanze.it ha infine stilato una top-10 dei Paesi esteri più desiderati del 2024 per un soggiorno breve o per una vacanza più lunga. Il ranking della wish-list che ne risulta —ammettendo risposte multiple— è il seguente: 1) Emirati Arabi (76%), 2) Egitto (75%), 3) Stati Uniti (73%), 4) Messico (69%), 5) Spagna (65%), 6) Marocco (63%), 7) Grecia (60%), 8) Thailandia (48%), 9) Brasile (47%) e 10) Giordania (45%).