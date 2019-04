Screen Cleaner: nuova funzione di Google per Android

Arriva una nuova funzione di Google per tutti i dispositivi Android: Screen Cleaner. Una rivoluzionaria funzione intelligente che elimina, sia macchie che sporco, dal display del nostro smartphone.

Google, con le sue continue innovazioni, non smette mai di stupirci. Grazie alle ultima novità, di big “G”, lo schermo del nostro smartphone sarà sempre pulito, senza macchie e residui di sporco. La Screen Cleaner è veramente una funzione rivoluzionaria, infatti sarà possibile pulire il display senza intervenire manualmente.

Screen Cleaner: come funziona?

Grazie alla nuova funzione di Google, sporco, macchie e qualsiasi altro tipo di residuo che si trova sullo schermo, verrà facilmente eliminato. Google ha progettato un’API, quindi un insieme di procedure, che sarebbe in grado di individuare i residui di sporco sul display dello smartphone. Nel momento in cui la nuova funzione identifica i residui di sporco sullo schermo, attraverso una sorta di micro-vibrazione, vengono ”scossi” via.

In un momento successivo, lo Screen Cleaner, attraverso l’utilizzo della vibrazione dello smartphone, crea una specie di scudo antiaderente. Questo scudo antiaderente viene creato in modo tale da garantire una maggiore pulizia del display. La nuova funzione Screen Cleaner è compresa nei file di Google ed è, a quanto pare, un’applicazione per Android veramente molto utile e funzionale.

Screen Cleaner compatibile per smartphone Android

L’applicazione è di un livello avanzato e molto innovativa, in grado di pulire realmente il display dello smartphone. Sono anche disponibili alcuni video tutorial che dimostrano la reale funzionalità dalla nuova applicazione fornita da Google.

L’applicazione è gratuita per tutti gli utenti ed è compatibile con ogni device provvisto di Android 5.0 e con versione successive a quest’ultima. Istallando sullo smartphone Files by Google, sarà possibile utilizzare la nuova Screen Cleaner di Google. Non ci resta che provare questa rivoluzionaria e innovativa funzione utile per la pulizia del nostro smartphone.

Per conoscere tutte le novità che riguardano il mondo degli smartphone e della tecnologia continuate a seguirci.

Fonte foto di copertina: Pixabay