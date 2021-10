Il passaparola dei tifosi dell’Atalanta: “Tutti con le bandiere! Riempiamo lo stadio”

Tramite i social, sta circolando un passaparola tra i tifosi dell’Atalanta in vista delle gare contro Lazio e Manchester United. Il messaggio recita: “Atalanta-Lazio e Atalanta-Man Utd: nel giro di pochissimi giorni due partite importantissime, le quali meritano una giusta cornice di entusiasmo e passione che una piazza come Bergamo ha sempre saputo creare attorno alla sua squadra. Ritorniamo pertanto a portare le bandiere allo stadio: dai settori popolari alle tribune, presentandoci TUTTI CON UNA BANDIERA DELL’ATALANTA sugli spalti in modo da ricolorare orgogliosamente casa nostra coi nostri colori in un avvolgente sventolio fatto solo di nero e di azzurro. Passiamo parola! TORNERANNO A SVENTOLAR LE BANDIERE. FORZA VECCHIO CUORE NEROAZZURRO”.