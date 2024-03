‘Il più bello d’Italia’, Mattia Lustrini vince la tappa di Asolo

ASOLO (TV) – La nuova stagione 2024 de ‘Il più bello d’Italia’ del patron Silvio Fasano, è iniziata ieri sera (8 marzo 2024) ad Asolo al ristorante e lounge bar “Momà”. Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa prima tappa dove l’organizzazione ha assegnato 7 fasce che garantiscono ai bellissimi vincitori di accedere all’ambìta finale regionale Veneta che si terrà a Rosolina Mare a fine estate. Primo classificato, Mattia Lustrini, 24enne di Prato, al quale è andata la fascia de Il più bello d’Italia – Dorian Gray.

Mattia è alto 1.75, lavora come cuoco in una gastronomia e studia economia all’università. La sua ambizione è quella di lavorare nel mondo dello spettacolo. L’uomo ideale d’Italia – Eywa è Mattia Ghirardi, 21 anni di San Vendemmiano (TV), studente di infermieristica, ama il calcio e gioca nella squadra del Campolongo. Mattia è alto 1.80. Il suo sogno nel cassetto è quello di girare il mondo. La fascia dedicata al Talento più bello d’Italia – premio speciale Antonio Fasano è stata assegnata ad Antonio Marittimi, 24enne di Treviso, alto 1.79. Antonio è studente di ingegneria, e lavora nel settore qualità di un’ azienda per dispositivi medici. Tra i suoi progetti c’è quello di diventare manager di una multinazionale.

Andrea Sartor, 27enne, alto 1.73 è stato eletto Il più bello d’Italia per lo sport. Andrea, che abita a Quarto D’altino (VE) vorrebbe diventare un attore affermato, attualmente è personal trainer, responsabile di una palestra e modello per il settore fitness. Il titolo de Il più bello d’Italia per la moda – sponsor Donne D’autore la giuria l’ha voluto assegnare a Gregor Kajganic, 22enne di Breda di Piave (Treviso), alto 1.80. Laureando in scienze motorie e studente in osteopatia è attualmente personal trainer in palestra. Sogna di lavorare nel settore sanitario. Il titolo de Il più bello d’Italia per il cinema, è stato assegnato ad Alessio Cannino, 23enne di Bologna. Alessio è alto 1.83, nella vita lavora come agente di commercio nel settore abbigliamento ed è anche ballerino di Reggaeton, salsa e bachata. Sogna di lavorare nel cinema come attore.

Samuele Pin, 22enne di Mestre (Venezia), è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv, di professione è consigliere alle vendite nel settore bricolage, ma al tempo stesso è un giocatore professionista giocando per anni nel Venezia calcio. Studia per diventare personal trainer. Samuele è alto 1.83, e sogna di diventare buyer nel settore immobiliare. La selezione è stata organizzata da Oltre Il Rock ed è stata presentata da Laura Zambelli. A curare il look dei concorrenti lo staff del Salone Donne D’autore di Favaro Veneto (VE). Questi vincitori di selezione accederanno di diritto alla Finale Regionale dove verranno selezionati i concorrenti che rappresenteranno il Veneto alle fasi nazionali del Più bello d’Italia che si terranno sulla riviera Ligure come da storica tradizione. Partner dell’evento, Idea Sposa di Legnaro (Pd) che ha vestito la conduttrice. I fotografi della serata Massimo Balestrieri e Riccardo Panizzo.