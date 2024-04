CAGLIARI – Venerdì 19 aprile alle 20.30 e sabato 20 aprile alle 19, nel nuovo Teatro Carmen Melis, ridotto del Teatro Lirico di Cagliari, si esibisce il Coro femminile del Teatro Lirico, diretto da Giovanni Andreoli, in un particolare ed interessante concerto straordinario dedicato ad una delle pagine più celebri della musica romantica. In qualità di soliste si esibiscono Petra Haluskova (Primo Elfo, soprano), Graziella Ortu (Secondo Elfo, soprano) e Michela Atzeni (voce recitante), mentre l’accompagnamento al pianoforte a quattro mani è di Mayumi Ogawa e Andrea Mudu. Il programma musicale prevede quindi: Sogno di una notte di mezza estate op. 61 per soli, coro femminile e pianoforte di Felix Mendelssohn-Bartholdy (Amburgo, 1805 – Lipsia, 1847). Composte nel 1843, su commissione del re di Prussia Federico Guglielmo IV, Ein Sommernachtstraum (Sogno di una notte di mezza estate) sono le musiche di scena per l’omonima commedia shakespeariana. Si tratta di dieci pezzi musicali, fra cui la celeberrima Marcia nuziale, che il compositore scrive nella piena maturità artistica e che sono ritenuti il suo capolavoro, oltre che una delle pagine più famose della musica romantica ottocentesca.

Il Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn in tournée a Cagliari, Selargius e Sanluri per “Un’Isola di Musica 2024”

Il concerto viene replicato: lunedì 22 aprile e martedì 23 aprile alle 11 al Teatro Carmen Melis di Cagliari (recite riservate alle scuole), mercoledì 24 aprile alle 19 al Teatro Civico Si ‘e Boi di Selargius, sabato 27 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Sanluri. La manifestazione è inserita in “Un’Isola di Musica 2024”, consueta rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. Prezzi biglietti: € 10 (19-20 aprile), € 3 (24 aprile). Il concerto del 27 aprile sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio. La Biglietteria del Teatro Civico Si ‘e Boi di Selargius è aperta, il giorno dello spettacolo, dalle 18. Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono 0704082230 – 0704082249, biglietteria@teatroliricodicagliari.it, www.teatroliricodicagliari.it.