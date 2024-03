VENEZIA – Iuav Open Day apre le porte dell’Ateneo ai futuri studenti e alle future studentesse sabato 9 marzo nella sede del Cotonificio veneziano. Una giornata per entrare nel vivo dell’ambiente formativo dell’Università Iuav di Venezia e per conoscere i percorsi didattici dedicati al mondo della progettazione, alle discipline creative e al Made in Italy. Una giornata anche per esplorare in anteprima le nuove proposte formative: fra queste, i tre corsi di laurea magistrale in Scienza e progettazione per lo spazio costiero e marittimo, Mobilità sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri e in Ingegneria per le energie rinnovabili in ambienti costieri, in lingua inglese e rivolti a un pubblico sia internazionale che italiano, con i quali Iuav inaugura il nuovo polo dell’acqua, strategico per Venezia e il suo futuro.

Obiettivo: creare figure professionali di manager delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in particolare negli ambienti marini e costieri: una nuova frontiera da gestire e progettare con competenze oggi richieste dal mercato del lavoro, in particolare nel settore dei trasporti. È quinquennale e a ciclo unico il corso in Progetto e Conservazione del patrimonio in aree a rischio, che si colloca nel polo del restauro, parte integrante della storia di Iuav, con un focus particolare sui fenomeni di over-tourism e del loro impatto sui beni culturali.

Iuav Open day 2024: sabato 9 marzo la giornata di orientamento al Cotonificio veneziano

La magistrale biennale in Moda / Fashion (prevista in italiano e in inglese) risponde alla necessità del sistema moda di affrontare il presente con visioni e strategie che armonizzino creatività, sostenibilità ambientale e culturale, benessere e responsabilità sociale. Con la magistrale in Arti visive e cinema espanso Iuav inserisce nella proposta formativa le pratiche conosciute come Cinema espanso (Expanded Cinema), un cinema che diventa un’esperienza visiva totale e convoglia arti diverse e azioni differenti. L’Open Day sarà un’occasione per interagire con docenti e con lo staff di esperti dell’orientamento, ma anche per toccare con mano progetti e prototipi realizzati da studenti e studentesse nei laboratori progettuali, il marchio distintivo della didattica Iuav: spazi dove combinare teoria e pratica del saper fare, ma anche occasioni per esercitare immaginazione e creatività, sotto la guida di architetti, designer, artisti e professionisti.

Stand speciali saranno dedicati alle informazioni su iscrizioni, diritto allo studio, opportunità di mobilità internazionale e tirocinio. Quest’anno Iuav Open Day aumenta i posti disponibili. È ancora possibile prenotarsi per il turno del pomeriggio dalle 14 alle 17. Info: www.iuav.it. Sono aperte fino al 18 marzo le prescrizioni ai corsi di laurea triennale in Design del prodotto, della comunicazione visiva e degli interni (240 posti) e in Design della moda e arti multimediali (210 posti). Le iscrizioni agli altri corsi di laurea Iuav apriranno a breve.