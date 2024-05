Lazio, Josè Mourinho fa un selfie con Fernando Couto (FOTO) e punge i tifosi: “L’unico laziale che…”

Per l’ex tecnico della Roma, Josè Mourinho, esonerato lo scorso 16 gennaio dal club giallorosso, il derby sembra non finire mai: infatti ieri sera, il portoghese ha pubblicato sulle storie Instagram, una foto che lo ritrae con il connazionale ed ex calciatore biancoceleste (campione d’Italia nel 2000), Fernando Couto. Sopra lo scatto lo “Special One” ha lanciato una frecciata ai tifosi della Lazio: “The only laziale i love”, ossia “L’unico laziale che amo“.

Mourinho e Fernando Couto (FOTO)