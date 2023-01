Lazio-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie A

Domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Olimpico” di Roma, si disputerà il match Lazio-Milan, valido per la 19.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Lazio ha 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Bologna 1-0, mentre nello scorso turno di campionato ha battuto 0-2 il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Il Milan, invece, deve dimenticare in fretta la sconfitta 0-3 contro l’Inter in Supercoppa Italiana, e concentrarsi sul campionato dove è secondo con 38 punti (11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e viene da due pareggi consecutivi contro Roma e Lecce, entrambi per 2-2.

Lazio-Milan sarà diretta dal signor Paolo Di Bello della sezione di Brindisi, coaudiuvato da Tolfo e Galetto, mentre il quarto uomo sarà Abisso. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Paganessi.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere Lazio-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Lazio-Milan, valevole per la 19.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

