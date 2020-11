Nuova espansione di GTA 5 in arrivo: ecco il primo trailer

Già da diversi giorni la Rockstar Games si divertiva a suggerire l’arrivo di un’importante novità tramite gli svariati social online dell’azienda. Dopo un misterioso teaser, che aveva già elettrizzato il pubblico, pochi giorni fà è stato finalmente lanciato il primo trailer ufficiale della nuova espansione di GTA 5: The Cayo Perico Heist!

GTA 5: The Cayo Perico Heist, un isola da scoprire

Il trailer è stato lanciato il 21 Novembre e ci consente di avere una veloce panoramica del nuovo scenario a cui si potrà accedere. Questo ricco contenuto aggiuntivo, infatti, amplierà enormemente le dimensioni di GTA 5 con un nuovo mondo a disposizione del giocatore: Cayo Perico, un isola privata di proprietà di uno dei più noti trafficanti di droga del mondo.

Giunto nel nuovo scenario, il giocatore avrà l’opportunità di depredare le ricchezze accumulate illecitamente dalla malavita che si è rifugiata in questo posto caraibico.

La nuova espansione di GTA 5 è definita dalla Rockstar come “l’avventura più vasta di sempre”. Il nuovo contenuto, infatti, non solo ci consentirà di accedere a una mappa completamente inedita ma conterrà tutta una serie di nuovi Colpi e missioni di alto livello, che avremo la possibilità di giocare anche in multiplayer.

Il giocatore potrà entrare in possesso di nuovi veicoli, armi inedite e visitare luoghi comuni per fare festa. Ci sarà anche la possibilità di incontrare celebri DJ e ascoltare ben 100 nuove canzoni. Infine, come se non bastasse, il giocatore avrà disposizione un sottomarino armato che fungerà da quartier generale dei colpi.

Sembra proprio che, a dispetto dei rumors sulla prossima uscita di GTA 6, la Rockstar non rinuncerà al quinto capitolo di GTA tanto presto! GTA 5 The Cayo Perico Heist sarà disponibile dal prossimo 15 dicembre per tutte le piattaforme del momento, tra cui figura anche Playstation 5.

Fonte della foto: Rockstar Games

