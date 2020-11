News in breve del 22 novembre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 22 novembre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 22 novembre 2020 dall’Italia e dal mondo

Cronaca dall’Italia in breve del 22 novembre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 28337 nuovi casi positivi in tutto il Paese (562 invece i decessi), 188747 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

News in breve del 22 novembre 2020: cultura

Midge Ure: live streaming il 28 novembre

I fan del cantante degli Ultravox (nonchè uno dei due autori di “Do They Know It’s Christmas?” dei Band Aid) potranno seguire un concerto in live streaming su www.crowdcast.io il prossimo 28 novembre. Tutte le info su biglietti e orario sul sito.

Justin Bieber e Shawn Mendes aprono gli AMAs 2020

I due artisti hanno cantato insieme “Monster”, brano che sarà incluso nell’album di Shawn Mendes in uscita il prossimo 4 dicembre, “Wonder”.

23 anni fa moriva Michael Hutchence

Lo storico frontman degli INXS fu trovato senza vita in una camera di un hotel di Sydney. Molti furono i tributi e gli omaggi di amici e colleghi. Fra questi ricordiamo anche la canzone “Michael, You’ve got a lot to answer for” che Simon Le Bon cantò nell’album “Medazzaland” dei Duran Duran.

Chiude il centro da cui gli Oasis presero il nome

Chiude il centro a Swindon che ispirò il nome della band di Liam Gallagher e del fratello Noel. Precedentemente il gruppo era noto come Rain.

Cultura – parte 2

Red Canzian innamorato di Venezia

Red Canzian, bassista dei Pooh, ha postato una foto della città veneta sulla sua pagina facebook. Questo il messaggio che l’accompagna:

“Come si fa a non amarla

Ogni volta mi nutro così tanto della sua bellezza che per lei scriverei ancora ore ed ore di musica e di poesie…”

Tina Weymouth ha compiuto 70 anni

La bassista dei Talking Heads (in seguito anche nei Tom Tom Club)è infatti nata il 22 novembre 1950 a Coronado, negli USA.

Berlin: nuovo album in uscita

Il disco uscirà il 27 novembre e si intitolerà “Strings Attached”.

Questa la tracklist:

Take Your Turn

The Metro

No More Words

Take My Breath Away

Masquerade

Now It’s My Turn

Sex (I’m A…)

On My Knees

Like Flames

Will I Ever Understand You

You Don’t Know

Hideaway

Cultura – parte 3

Rettore contro la violenza verso le donne

La celebre cantante ha postato il seguente messaggio sulla sua pagina facebook ufficiale: “Mai tacere , mai farsi imbavagliare! La prima volta non è mai l’ultima! Denunciate ogni tipo di violenza e maltrattamento”.

Claudio Baglioni aspetta il suo nuovo disco in uscita il 4 dicembre

Si intitolerà “In questa storia che è la mia” ed è già disponibile in pre-order e pre-save.

Laura Pausini svela alcune immagini di Io Sì

Questo il post di Laura Pausini su facebook (corredato da un breve video): “Oggi vi faccio vedere qualche immagine dal backstage di Io Sì, che ho girato ad ottobre, nello stesso studio in cui avevo fatto il videoclip di Se Non Te. Non lo sapevo prima, ed arrivare lì è stata una vera sorpresa. Mi ha ricordato che quello è stato il primo studio in cui avevo portato con me mia figlia Paola, allora piccolissima. Quei ricordi e quell’emozione mi hanno aiutata senza dubbio a interpretare ancora più intensamente le parole di Io Sì per il videoclip”.

Legno: il 27 novembre il nuovo album

L’album del duo, la cui identità è ignota, uscirà per Matilde Dischi / Artist First.

Cultura – parte 4

L’oratorio di Albegno ha ricordato Stefano D’Orazio

Stefano d’Orazio dei Pooh ha vissuto infatti nel paese dal 1978 al 1984. Nella chiesa del paese qesta mattina è stata celebrata una messa in suo onore a cui è seguito un omaggio musicale dal campanile con alcune canzoni che hanno accompagnato la carriera musicale di Stefano D’Orazio.

Alteria

La cantante sarà ospite il 23 novembre di “Good Morning Rock Tv”. Insieme a lei anche i Punkreas.

Ghigo Renzulli (Litfiba), in uscita la biografia

Dal 26 novembre sarà in libreria “40 anni da Litfiba”, nuova autobiografia scritta in coppia con Adriano Dom Gasperetti e curata da Alberto Pirelli. Dai primi di dicembre sarà disponibile anche in versione libro+ cd dei No. Vox., progetto di cui vi parlammo anche in un’intervista che trovate disponibile a questo indirizzo.

Auguri ad Alex Baracco

Il bassista dei Perturbazione ha compiuto infatti gli anni. La band lo ha festeggiato con un lungo post su facebook.

Un anno fa il concerto degli Skid Row a Parma

La band Heavy Metal statunitense si esibì al Campus Industry Music.

Cultura – parte 5

Elenoire Casalegno ricorda la nascita della figlia Swami

La showgirl ha postato il seguente messaggio (corredato da diverse foto): “E sono 21! A me sembra ieri, quando per la prima volta ti prendevo in braccio, ti salutavo, chiamandoti per nome: Swami. Era il 22 novembre 1999 ore 21:24. C’è una solo data che una donna non può dimenticare, un solo giorno rimane indelebile nella sua memoria, il momento in cui ha dato vita alla vita. La sola scelta che rende unica la nostra esistenza. Auguri Swami!”.

Miriam Leone ricorda ai suoi fan il film “In Guerra per amore”

Il film è infatti andato in onda in prima serata su Rai Movie. Tra gli altri attori anche Pif che è anche regista e ha scritto lil soggetto insieme a Michele Astori e la sceneggiatura insieme a quest’ultimo e Marco Martani.

News in breve del 22 novembre 2020: sport e tecnologia

Super Mario Bros: escono delle scarpe da tennis marchiate Puma

Le scarpe usciranno il 4 dicembre negli USA e saranno ad edizione limitata (per la gioia dei collezionisti).

Benedetta Pilato quinta a Budapest

L’azzurra è arrivata quinta nei 100 rana, dopo aver eguagliato ieri il record europeo nei 50 rana.

Hellas Verona – Sassuolo finisce 0-2

Il Sassuolo espugna anche il Bentegodi e rimane stabile nelle zone alte della classifica. In rete Boga e Berardi.

Forse ti può interessare anche:

E anche:

E anche: