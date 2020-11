News in breve del 17 novembre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 17 novembre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Cronaca dall’Italia in breve del 17 novembre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 32191 nuovi casi positivi in tutto il Paese (731 invece i decessi), 2084585 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Notizie culturali

Guadalupe: “Dueña De Mi” è il singolo d’esordio dell’esplosiva cantautrice dominicana, milanese d’adozione

Il brano è un reggaeton autobiografico, registrato ai Massive Arts Studios di Milano. Sarà in radio dal 20 novembre 2020.

The Offspring: “Americana” compie 22 anni

Il disco, il quinto album in studio della band, includeva anche il singolo “Pretty Fly (for a White Guy)”.

Luca P. – Il nuovo disco “41” è ora su Spotify

Questo quanto dichiarato dall’artista: “mi ha dato, dopo due anni di inattività, la spinta a rimettermi in gioco”. L’album include i singoli “Voglio Stare Bene”, “E Se Ridi” e la title track.

Iosonouncane esce “Novembre”

Il brano sancisce di fatto l’inizio della collaborazione con la rinata Numero Uno, etichetta che lanciò Lucio Battisti. E’ prevista anche un’edizione in vinile 7”, con lato b “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco.

Notizie culturali – parte 2

I Botanici: il 26 novembre fuori il nuovo ep “Kirigami” con maggio e Tanca, Lo Stato Sociale, Giorgieness ed Endrigo

L’EP esce per Garrincha Dischi e Fonoprint e segue a distanza di un anno “Origami”.

Claudio Trotta insignito dell’Ambrogino d’Oro!

Claudio Trotta è da quarant’anni nel campo della musica. Promoter caparbio, ha lavorato con molti big della canzone mondiale, fra cui Bruce Springsteen, Ac/Dc, Alice in Chains, Frank Zappa, Kiss, Guns n’ Roses, Luciano Ligabue e tanti altri. Complimenti!

“”If I Got It” (Your Love Brought It)” è il titolo del nuovo singolo di Aaron Frazer

L’artista esordirà a gennaio 2021 con l’album “Introducing …”. Il disco vedrà alla produzione Dan Auerbach (The Black Keys).

Wime: In uscita il video di “ViaDiQui”

Il nuovo singolo della band segue l’esperienza a #XF2020. Una sola ripresa senza stacchi né montaggio percorre il video, firmato dalla regista Silvia Clo Di Gregorio, con la direzione della fotografia di Elisa Fioritto e la scenografia di Viola Cutrone e Gaia Bartolucci, per un team tutto al femminile.

Graham Bonnet (Michael Schenker, Alcatrazz, Rainbow) annuncia il ritorno in studio

Il cnatante è impegnato infatti nelle registrazioni del nuovo album della Graham Bonnet Band.

Notizie culturali – parte 3

Spandau Ballet: in uscita un vinile 12” di “To Cut a Long Story Short”

La canzone segnò l’esordio della band. La line up consisteva di Tony Hadley, Steve Norman, John Keeble, Martin Kemp e Gary Kemp. Il disco uscirà il 27 novembre prossimo.

Foo Fighters: edizione speciale del nuovo album “Medicine at Midnight”

Il disco della band di Dave Grohl (ex Nirvana) lo potrete trovare in un’esclusiva edzione in vinile arancione solo da Discoteca Laziale. L’album sarà disponibile anche in cd e vinile nero.

Dark Angel: 34 anni fa usciva “Darkness Descends”

Il disco era il secondo in studio del gruppo musicale statunitense Thrash Metal e uscì su Cargo Records.

Edizioni Npe annunciano un volume limitato in sole 1500 copie di Sergio Toppi

Includerà i racconti “Bois Brocèlan 1909”, “Black and Tan 1920” e “Solitudinis Morbus”.

Notizie culturali – parte 4

Fiorella Mannoia: è uscito il 16 novembre il video di “Padroni di niente”

Il bellissimo video di Fiorella Mannoia, “Padroni di niente”, è finalmente disponibile! Regia e direzione artistica sono a cura di Paolo De Francesco per MoltiMedia. Lo trovate all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=7by3Vw4WAt0

Annalisa in copertina su Tu Style di questa settimana

Potete trovare la rivista in edicola al costo di sole 1,50 euro a copia.

Irama: “Crepe” è disco d’oro

Il singolo è stato certificato disco d’oro. Ad annunciarlo l’etichetta dell’artista, la Warner Music Italy.

Notizie culturali – parte 5

Andrea Scanzi: è uscito il nuovo libro, “La Congiura dei Peggiori”

Lo potete trovare in libreria oppure all’indirizzo bit.ly/LaCongiuraDeiPeggiori

Carlo Verdone ha compiuto 70 anni

Il grande attore e regista è nato infatti a Roma il 17 novembre 1950. Fra i suoi film più popolari “Un Sacco Bello”, “Il Gallo Cedrone” e “Viaggi di Nozze”.

Iva Zanicchi è stata dimessa

Vi avevamo dato la notizia alcuni giorni fa che Iva Zanicchi era ricoverata a causa del covid in ospedale. Oggi finalmente le dimissioni.

Le dieci candidate a Città della cultura 2022

Queste le dieci città candidate: Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Procida (Napoli), Taranto, Trapani, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Volterra (Pisa).

News in breve del 17 novembre 2020: sport

Nations League: la Spagna travolge la Germania

Finisce con un secco 6-0 il match fra Spagna e Germania. In rete: Alvaro Morata, Ferran Torres (tripletta), Rodri e Oyarzabal.

Montenegro – Cipro finisce 4-0

In rete Stevan Jovetic al 14′, Aleksandar Boljevic al 25′, Aleksandar Boljevic al 28′ e Stefan Mugosa al 60′.

Coppa d’Africa: qualificato anche il Marocco

La nazionale marocchina ha battuto infatti 2-0 la Repubblica Centrafricana con reti di Hakimi e Amrabat. Il Marocco disputerà pertanto la prossima edizione della Coppa d’Africa che si terrà durante l’inverno del 2022.

Rugby: 29 positivi al covid-19 nella nazionale delle Figi

E’ saltata pertanto la partita con la nazionale italiana che si doveva disputare ad Ancona sabato prossimo.

