Bruce Springsteen: il nuovo disco “Western Stars”

Bruce Springsteen il nuovo disco si intitolerà “Western Stars”.

Poche ore fa ha infatti postato il seguente messaggio (che riportiamo integralmente) sulla propria pagina Facebook ufficiale:

“New album ‘Western Stars’ coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It’s a jewel box of a record.” – Bruce”

Che tradotto in italiano vuol dire:

“Nuovo album ‘Western Stars’ in arrivo il 14 giugno.” Questo disco è un ritorno alle mie registrazioni soliste con canzoni ispirate ai personaggi e arrangiamenti orchestrali cinematici e radicali. È un gioiello di un disco.” – Bruce”.

Bruce Springsteen – Western Stars

Il musicista americano inoltre, ha postato anche la copertina del full lenght (che potete vedere come immagine principale dell’articolo).

Bisognerà quindi aspettare ancora poco meno di due mesi per sentire nuove canzoni del “Boss”.

L’album, che uscirà in tutto il mondo per la Columbia Records, è primo disco di inediti pubblicato da Bruce Springsteen dai tempi di “High Hopes”, datato ormai 2014.

L’album, il diciottesimo in studio della lunga carriera di Springsteen, conteneva anche la cover dei Suicide “Dream Baby Dream”.

Fu inoltre l’ultimo inciso con Clarence Clemons, sassofonista e fondatore della E Street Band.

Bruce Springsteen – la carriera in breve

“The Boss”, com’è soprannominato dai suoi fan, ha venduto oltre 120 milioni di dischi in tutto il mondo in quasi cinque decenni.

Durante la sua lunga carriera ha vinto anche un Oscar nel 1994 (per la canzone “Streets of Philadelphia”), un Polar Music Prize nel 1997, due Golden Globe (nel 1994 e nel 2009) e venti Grammy Awards.

La Rock and Roll Hall of Fame lo ha insignito nel 1999, come prevedono le regole dell’istituzione.

E’ da sempre molto attivo a livello sociale.

Famose le sue battaglie a favore di Amnesty International e contro l’Apartheid.

L’ultima esibizione in Italia risale al 16 luglio 2017 a Roma al Circo Massimo.

L’immagine nell’articolo è tratta dalla pagina Facebook dell’artista

Forse può interessarti anche:

Sting annuncia una residency a Las Vegas nel 2020

Madonna è tornata con un nuovo singolo!

Prince: esce un album “inedito”

Keith Richards, torna sul mercato discografico l’album “Talk is Cheap”

Andrew Farriss degli Inxs compie 60 anni

Lou Reed, un archivio alla New York Public Library