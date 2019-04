Fiorella Mannoia tanti auguri per i tuoi 65 anni

Fiorella Mannoia tanti auguri: una voce inconfondibile

Fiorella Mannoia tanti auguri. Nata il 4 aprile 1954 a Roma Fiorella Mannoia è la cantante dai capelli rossi che, con la sua voce, incanta da sempre il pubblico di ogni età. Iniziò la sua carriera lavorando come controfigura fno ad approdare nel mondo della musica al Festival di Castrocaro, cantando il brano “Un bambino sul leone” di Adriano Celentano. Come era prevedibile la sua voce non si perde tra le altre e nel 1981 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone “Caffè nero bollente”. Da quel momento Fiorella Mannoia è diventata una delle voci italiane più famose di tutti i tempi. Infatti è stata perfino vincitrice per ben sei volte della “Targa Tenco”.

Quattro aprile 1954: festeggiando Fiorella

Il 4 aprile è il giorno del compleanno della talentuosa cantante. Per essere precisi la cantante compie cinquantacinque anni. Il 29 marzo 2019 è uscito il suo nuovo album , dal titolo “Personale”. A tal proposito l’artista afferma:

“Ha una duplice lettura. Tutto quello che c’è dentro il disco è personale: è il mio punto di vista ‘personale’ sulle cose; poi dentro c’è anche una mostra ‘personale’ di mie foto, che sono nel libretto, una per ogni brano: ho scelto le immagini che richiamano di più le canzoni. La fotografia sta diventando una grande passione come la musica”

Nell’album ci sono tredici brani, uno dei quali intitolato “Penelope”, nato dalla collaborazione con Ivano Fossati. Fiorella Mannoia infatti ha raccontato che lei e il cantante non sono mai separatati a livello artistico e questo per lei è fonte di soddisfazione e gratificazione. Il Tour della cantante toccherà anche l’Abruzzo precisamente il 9 luglio a Pescara, presso il Teatro D’Annunzio. “Il peso del coraggio” è la canzone che ha accompagnato l’uscita del nuovo progetto dell’artista.

Immagine articolo: imm.1

Fonte Foto Copertina: flickr