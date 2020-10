News in breve del 18 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 18 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 18 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo

Cronaca dall’Italia in breve del 18 ottobre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 11705 nuovi casi positivi in tutto il Paese (69 invece i decessi), 146541 invece i tamponi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. In serata Giuseppe Conte ha illustrato tutte le novità del nuovo DPCM.

Da mercoledì 21 ottobre gli studenti dei licei entreranno non prima delle 9

E’ una delle misure previste dal nuovo DPCM.

Notizie culturali

Slipknot: in vendita maschere del periodo di “We Are Not Your Kind”

Il celebre gruppo americano ha annunciato la vendita delle maschere direttamente dal sito https://slipknotmerch.com/ con prezzi variabili a seconda di quella scelta. NB: la consegna non è garantita entro Halloween.

Compie 27 anni “A real dead one” degli Iron Maiden

Il disco live della band inglese uscì infatti il 18 ottobre 1993. Al suo interno anche una traccia registrata a Roma il 30 aprile 1993.

Morto Gordon Haskell

Fu bassista dei King Crimson con i quali incise gli album “In the Wake of Poseidon” e “Lizard”. Fu anche un affermato solista.

Morto Alfredo Cerruti: inventò il Rock demenziale

Nessuno può negarlo: gli Squallor di Alfredo Cerruti furono la prima band demenziale italiana (prima ancora di Skiantos ed Elio e le Storie Tese). Era l’ultimo dei suoi compagni ancora in vita. Fu anche autore televisivo.

Notizie di sport e scienza

Roma – Benevento finisce 5-2

In gol: nel primo tempo: 5′ Caprari, 31′ Pedro, 35′ Dzeko; nel secondo tempo: 10′ Lapadula, 24′ Veretout (rigore), 32′ Dzeko, 44′ Carles Perez. Grazie a questa vittoria la Roma sale a sette punti, il Benevento invece rimane a quota sei.

Van Der Poel vince il Giro delle Fiandre

L’olandese ha preceduto sullo sprint finale il belga Wout Van Aert. L’anno scorso a vincere fu invece il nostro Alberto Bettiol.

